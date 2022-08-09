Столиця Південної Кореї пішла під воду через потужні зливи: фото та відео потопу

У столиці Південної Кореї Сеулі з вечора неділі, 7 серпня, йдуть потужні зливи, які підтопили місто. Від повені також страждають південні райони країни.

Про це розповідає Коreaboo, у мережі публікують фото та відео потопу, інформує Апостроф.

Вулиці Сеула перетворилися на річки. Злива викликала повені та відключення електроенергії в деяких регіонах. Мешканців низинних районів довелося евакуювати з метою безпеки, а деякі ділянки ліній метро змушені були зупинитись. Місцями вода ринула на станції метро.

За даними Корейського метеорологічного управління, потужні зливи йтимуть по всій країні як мінімум ще тиждень.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."
Вдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до УкраїниВдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до України
"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше
У Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv StageУ Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage
Українка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадкуУкраїнка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадку
Блок рекламы


Похожие новости
Аліна Гросу показала красуню-племінницю, яка пішла її стопами: "Як добре співає"Аліна Гросу показала красуню-племінницю, яка пішла її стопами: "Як добре співає"
Переможниця "Танців зі зірками" Дімопулос вразила виглядом у міні після тренування: фотоПереможниця "Танців зі зірками" Дімопулос вразила виглядом у міні після тренування: фото
Невибаглива пасажирка: Джесіці Честейн влаштували "фотосесію" на вокзалі у КиєвіНевибаглива пасажирка: Джесіці Честейн влаштували "фотосесію" на вокзалі у Києві
Під Києвом неадекват розбирав гранату вдома, але щось пішло не так: фото наслідківПід Києвом неадекват розбирав гранату вдома, але щось пішло не так: фото наслідків
Кім Кардаш'ян розійшлася зі своїм коханим, стала відома причина: "Через..."Кім Кардаш'ян розійшлася зі своїм коханим, стала відома причина: "Через..."
"Міс Україна Всесвіт" Неплях влаштувала ефективне тренування у спортивному міні: фото"Міс Україна Всесвіт" Неплях влаштувала ефективне тренування у спортивному міні: фото
"Весняна квітка": Денисенко з "Кріпосної" здивувала вбранням з незвичайними малюнками, відео"Весняна квітка": Денисенко з "Кріпосної" здивувала вбранням з незвичайними малюнками, відео
Солістка KAZKA Зарицька після повернення в Україну вразила виглядом: фотоСолістка KAZKA Зарицька після повернення в Україну вразила виглядом: фото
"Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою"Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою
Розпорошення газу в метро Києва: зловмисника затримали, фотоРозпорошення газу в метро Києва: зловмисника затримали, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости