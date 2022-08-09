Столиця Південної Кореї пішла під воду через потужні зливи: фото та відео потопу

У столиці Південної Кореї Сеулі з вечора неділі, 7 серпня, йдуть потужні зливи, які підтопили місто. Від повені також страждають південні райони країни.

Про це розповідає Коreaboo, у мережі публікують фото та відео потопу, інформує Апостроф .

Вулиці Сеула перетворилися на річки. Злива викликала повені та відключення електроенергії в деяких регіонах. Мешканців низинних районів довелося евакуювати з метою безпеки, а деякі ділянки ліній метро змушені були зупинитись. Місцями вода ринула на станції метро.

За даними Корейського метеорологічного управління, потужні зливи йтимуть по всій країні як мінімум ще тиждень.