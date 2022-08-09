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2022-08-09
Столиця Південної Кореї пішла під воду через потужні зливи: фото та відео потопу
У столиці Південної Кореї Сеулі з вечора неділі, 7 серпня, йдуть потужні зливи, які підтопили місто. Від повені також страждають південні райони країни.
Про це розповідає Коreaboo, у мережі публікують фото та відео потопу, інформує
Вулиці Сеула перетворилися на річки. Злива викликала повені та відключення електроенергії в деяких регіонах. Мешканців низинних районів довелося евакуювати з метою безпеки, а деякі ділянки ліній метро змушені були зупинитись. Місцями вода ринула на станції метро.
За даними Корейського метеорологічного управління, потужні зливи йтимуть по всій країні як мінімум ще тиждень.
Олена Руденко, Апостроф