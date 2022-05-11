Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."

Екатерина Кухар

Прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", поделилась снимком с королевской семьей.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина. Звезда долгое время судит проект "Танці з зірками". Сейчас артистка выступает по всей Европе, показывая украинскую культуру. А сегодня, 10 мая, Екатерина поделилась кадрами с королевой, поделившись ними в Инстаграм.

"Чем дальше от дома, тем крепче нить надежды, которая связывает нас с Украиной и усиливает желание скорее вернуться домой.

Это совсем другое ощущение от привычного тура.

Каждое представление, как эхо боли, которую испытывает каждый украинец…

Но пока мы имеем возможность говорить, мы продолжаем нашу художественную миссию, которая для меня очень важна в сфере культурной дипломатии.

16 городов Норвегии позади и следующая страна в благотворительном туре в поддержку Украины — Швеция

Вчера наш спектакль солидарности посетили Королева Швеции — Сильвия и Принц Карл Филипп.

Безгранично благодарны за помощь и содействие, Шведская королевская семья уже давно поддерживает нашу страну и продолжает это делать и сегодня!", - написала Кухар.



Артём Батечко, politeka.net

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