В освобожденном селе под Харьковом при взрыве погибли женщины: фото и видео

Возле освобожденного от роSSийских оккупантов села Циркуны Харьковской области на растяжке подорвались две женщины.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, информирует Апостроф.

По его словам, женщины подорвались на растяжке под мостом возле населенного пункта.

Следователи, эксперты-криминалисты Следственного управления, следователи Липецкого отдела полиции и взрывотехники осмотрели место происшествия.

Возле моста и под ним было обнаружено большое количество противотанковых мин и растяжек с минами.

"Обнаружены трупы, зафиксировано место происшествия, проведены все необходимые следственные действия... Напоминаю харьковчанам и жителям области - будьте осторожны! Без нужды не посещайте места, где были рашисты", - отметил Сергей Болвинов.


Ксения Срибнянская, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Я себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из УкраиныЯ себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из Украины
"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил
"36 дней жили в подвале": Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов"36 дней жили в подвале": Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов
После обстрелов Гостомеля жители превратили дыры от пуль в цветы: фотоПосле обстрелов Гостомеля жители превратили дыры от пуль в цветы: фото
156 гражданских лиц из Мариуполя прибыли в Запорожье156 гражданских лиц из Мариуполя прибыли в Запорожье
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSию могут лишить участия в международном конкурсе "Мисс Вселенная"РоSSию могут лишить участия в международном конкурсе "Мисс Вселенная"
На войне погиб известный активист из Хмельницкого: фото герояНа войне погиб известный активист из Хмельницкого: фото героя
С начала вторжения погибли около 30 студентов Луганского университетаС начала вторжения погибли около 30 студентов Луганского университета
Kalush Orchestra появились на церемонии открытия "Евровидения-2022" в черном: фото и видеоKalush Orchestra появились на церемонии открытия "Евровидения-2022" в черном: фото и видео
Днепровский подросток снял на видео работу ПВО и выложил в сеть: родителям пришлось оправдыватьсяДнепровский подросток снял на видео работу ПВО и выложил в сеть: родителям пришлось оправдываться
В Днепре юные сторонницы "русского мира" унизили украинцев и поплатились: фото и видеоВ Днепре юные сторонницы "русского мира" унизили украинцев и поплатились: фото и видео
Все деньги ушли на войну: показательные фото масштабного бедствия в РоSSииВсе деньги ушли на войну: показательные фото масштабного бедствия в РоSSии
В Буче директор кладбища устроил праздник с салютом: фотоВ Буче директор кладбища устроил праздник с салютом: фото
РоSSия охвачена масштабными пожарами - горят леса, села и города: фото и видеоРоSSия охвачена масштабными пожарами - горят леса, села и города: фото и видео
В отеле в Гаване раздался взрыв: 8 человек погиблиВ отеле в Гаване раздался взрыв: 8 человек погибли
Последние новости
Подгружаем последние новости