В освобожденном селе под Харьковом при взрыве погибли женщины: фото и видео
Возле освобожденного от роSSийских оккупантов села Циркуны Харьковской области на растяжке подорвались две женщины.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, информирует
По его словам, женщины подорвались на растяжке под мостом возле населенного пункта.
Следователи, эксперты-криминалисты Следственного управления, следователи Липецкого отдела полиции и взрывотехники осмотрели место происшествия.
Возле моста и под ним было обнаружено большое количество противотанковых мин и растяжек с минами.
"Обнаружены трупы, зафиксировано место происшествия, проведены все необходимые следственные действия... Напоминаю харьковчанам и жителям области - будьте осторожны! Без нужды не посещайте места, где были рашисты", - отметил Сергей Болвинов.