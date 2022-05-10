В освобожденном селе под Харьковом при взрыве погибли женщины: фото и видео

Возле освобожденного от роSSийских оккупантов села Циркуны Харьковской области на растяжке подорвались две женщины.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, информирует Апостроф .

По его словам, женщины подорвались на растяжке под мостом возле населенного пункта.

Следователи, эксперты-криминалисты Следственного управления, следователи Липецкого отдела полиции и взрывотехники осмотрели место происшествия.

Возле моста и под ним было обнаружено большое количество противотанковых мин и растяжек с минами.

"Обнаружены трупы, зафиксировано место происшествия, проведены все необходимые следственные действия... Напоминаю харьковчанам и жителям области - будьте осторожны! Без нужды не посещайте места, где были рашисты", - отметил Сергей Болвинов.