Я к ней отношения не имею: сын Таисии Повалий прокомментировал выступление матери в РФ на День победы

Украинская исполнительница Таисия Повалий, которая с 24 числа молчит о войне в Украине и тем самым поддерживает преступный режим кремлевской власти, выступила на концерте ко "Дню победы" в РФ и спела "Пісню про рушник" на украинском языке. Коллеги из Украины и пользователи сети гневно отреагировали на такой циничный поступок со стороны Повалий, высказался об этом и сын артистки.

В своем блоге в Instagram Денис Повалий заявил, что не имеет к этому никакого отношения и не несет ответственность за действия своей матери. "Не надо о маме сюда, ладно? Это совсем отдельная ее история, и я не имею к ней отношения", - написал Денис, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/denis.povaliy

Также мужчина решил рассказать о том, что его семья ощутила на себе все последствия Второй мировой войны: "Моя бабушка Нина в двухлетнем возрасте сидела в окопе под дулом нацистского пистолета, ее отец Даныло с войны не вернулся. Папу другой бабушки Ангелины, что была почти на 20 лет старше, уничтожили при приходе советской власти. Мой отец Володя отправился на войну в Афганистан, тоже никаких отмечаний вывода войск не помню, только грусть в глазах от воспоминаний".

Сын Повалий отметил, что из-за сегодняшней войны будущее кажется ему туманным, и все, что спасает, - вера в людей.

"Я же сам рожден в 1983м - из знаковых событий помню Чернобыль и развал Союза. Относительно счастливое детство, как у большинства… Школа, институт, музыкальные поиски, майданы, женщины, болезни, отцовство, ковид, теперь война… А что дальше? Вроде в душе стало меньше беспокойства (боролся с собой как мог), а будущее все равно туманно, настроение - протереть пыльный плинтус. "Как-то разрулится" - пишете вы на своих страничках с улыбками… Что ж, верю в Людей до последнего", - заявил он.

Фото: instagram.com/denis.povaliy