Kalush Orchestra появились на церемонии открытия "Евровидения-2022" в черном: фото и видео

В воскресенье, 8 мая, в Италии состоялась церемония открытия "Евровидения-2022", где представители 40 стран прошли торжественным коридором. Представители от Украины Kalush Orchestra вышли шестыми и публика встретила их громкими аплодисментами.

Артисты из группы Kalush Orchestra для особого мероприятия выбрали одежду полностью черного цвета, однако лидер Олег Псюк все же решил оставить свой фирменный аксессуар – розовую панаму. В руках музыканты держали сине-желтые флажки. Соответствующие фото и видео опубликованы на странице suspilne.eurovision в Instagram.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Ведущий церемонии обратился к Kalush Orchestra на украинском языке: "Добро пожаловать на песенный конкурс Евровидения". А ведущая поинтересовалась у ребят, насколько важно сочетать современную музыку с народным жанром, информирует Апостроф.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Это концепция нашей группы, она была еще давно у нас. И именно сейчас мы понимаем, насколько это актуально - поднять нашу старую культуру и объединить с новой. Именно поэтому сейчас это настолько интересно людям во всем мире", - заявил Псюк.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Церемония открытия "Евровидения-2022" состоялась в День матери, и группа Kalush Orchestra отметила, что поклонники могут поздравить своих матерей, включив им конкурсную песню "Стефания". "Песня посвящалась моей маме еще очень давно. Но, да, сегодня День матери, поэтому рекомендую всем поздравить своих матерей и можно включить им нашу песню", - сказал лидер коллектива.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, в Украине конкурс "Евровидение-2022" можно будет посмотреть онлайн на телеканале UA: КУЛЬТУРА, на YouTube и других диджитал-платформах. 1 полуфинал состоится 10 мая, 2 полуфинал – 12-го, а финал – 14 мая. Группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале под номером 6.


Любовь Блажко, Апостроф

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