Еще одна загадочная смерть в РоSSии: у шаманов умер бывший топ-менеджер "Лукойла"

В РоSSии, в Мытищах при странных обстоятельствах скончался бывший топ-менеджер "Лукойла", миллиардер Александр Субботин. По предварительным данным, он умер после антипохмельного сеанса с шаманами, информирует Апостроф .

Об этом говорится в одном из Telegram-каналов.

Тело бизнесмена было найдено в одном из домов подмосковных Мытищ вечером 8 мая. Согласно неподтвержденной информации, на протяжении нескольких дней перед смертью Субботин беспрерывно употреблял алкоголь. Чтобы вылезти из этого болота, бизнесмен уже не впервые обратился к супружеской паре, которые занимались шаманизмом – они лечили клиентов с помощью ядовитой жабы, приносили в жертву зверьков и купали "заблудших" в петушиной крови.

"И вот пришёл к ним в очередной раз — лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо — заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, русский миллиардер скончался", - говорится в сообщении.

Приехавшей полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим просто дружили. Поплохело ли Александру от ядовитых жаб или от чего-то другого — непонятно, но скоро в этом разберётся следствие.

Александр Субботин в прошлом — член правления ООО Торговый дом "Лукойл". Затем топ-менеджер стал владельцем "Новой транспортной компании" в городе Высоцк на берегу Финского залива. В 2020 году "НТК" возглавил старший брат Александра — Валерий Субботин, который ранее тоже занимал одну из руководящих позиций в корпорации "Лукойл". Субботин-младший являлся очень состоятельным человеком, владельцем миллиардного состояния.