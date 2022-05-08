Люблю тебя, мой мишка: Настя Каменских нежно поздравила Потапа с днем рождения

Дни рождения Потапа и Насти Каменских разделяет ровно 6 лет и 4 дня. 4 мая певице исполнилось 35 лет, и она получила от мужа трогательное поздравление с признанием в любви. Теперь пришел черед Потапа получать от супруги нежные слова по случаю своего 41-летия.

В Instagram Каменских показала фото Потапа, сделанное прошлым "беззаботным летом". Звезда призналась, что всегда мечтала о таком муже, как он, информирует Апостроф.

Фото: https://www.instagram.com/kamenskux/

"Я всегда мечтала о мужчине, с которым будет не страшно, с которым будет безопасно, а главное весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек, и я благодарна вселенной за тебя, - написала Настя. - Спасибо за творчество, за вдохновение и за светлый позитивный вайб, особенно в такие темные времена. Я тебя люблю, мой мишка. С днем рождения".


Наталья Лавринец, Апостроф

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