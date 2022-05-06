В клипе звезд американского рэпа засветилась украинская паляныця: фото и видео

Рэперы Future и Drake представили клип на совместный трек "Wait For U". Ролик снят в стиле средневековья: американский музыкант играет роль короля, а канадский хип-хоп-исполнитель - рыцаря, который освобождает девушку из лап злодеев, информирует Апостроф .

Украинские поклонники заметили в клипе интересную деталь - паляныцю. Украинский хлеб с изображением национального герба появляется в кадре на таймкодах 00:36 и 00:45.

Также символ Украины можно увидеть на фотографиях бэкстейджа, которые Дрейк опубликовал у себя в Instagram. На фото герои клипа сидят за столом с праздничными яствами, в центре которого - паляныця с нарисованным тризубом.

Фото: instagram.com/champagnepapi