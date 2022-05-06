В клипе звезд американского рэпа засветилась украинская паляныця: фото и видео

Рэперы Future и Drake представили клип на совместный трек "Wait For U". Ролик снят в стиле средневековья: американский музыкант играет роль короля, а канадский хип-хоп-исполнитель - рыцаря, который освобождает девушку из лап злодеев, информирует Апостроф.

Украинские поклонники заметили в клипе интересную деталь - паляныцю. Украинский хлеб с изображением национального герба появляется в кадре на таймкодах 00:36 и 00:45.

Также символ Украины можно увидеть на фотографиях бэкстейджа, которые Дрейк опубликовал у себя в Instagram. На фото герои клипа сидят за столом с праздничными яствами, в центре которого - паляныця с нарисованным тризубом.

Фото: instagram.com/champagnepapi

Слово "паляныця" начали активно применять с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сегодня "скажи паляныця" - своеобразный пароль нашего сопротивления роSSийской агрессии. Украинцы просят произнести это слово, чтобы идентифицировать оккупантов.


Наталья Лавринец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Я себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из УкраиныЯ себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из Украины
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причинаСильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких
"Как ты смеешь?": Киркоров вступился за поддержавшего Украину Галкина перед путинской пропагандисткой"Как ты смеешь?": Киркоров вступился за поддержавшего Украину Галкина перед путинской пропагандисткой
"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский художник создал проект мемориального комплекса у легендарного моста в Ирпене: фотоУкраинский художник создал проект мемориального комплекса у легендарного моста в Ирпене: фото
"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил
Никитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд: неожиданные фотоНикитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд: неожиданные фото
"Предательство": звезда сериалов "Квартал 95" высказала, что думает о выезде из Украины"Предательство": звезда сериалов "Квартал 95" высказала, что думает о выезде из Украины
Фагот показал подросшего сына, которого учит обращаться с оружием: фотоФагот показал подросшего сына, которого учит обращаться с оружием: фото
Коты войны: фотограф показал портреты брошенных и потерявшихся животных под КиевомКоты войны: фотограф показал портреты брошенных и потерявшихся животных под Киевом
Принцесса Евгения поздравила мужа с 36-летием и показала счастливые фотоПринцесса Евгения поздравила мужа с 36-летием и показала счастливые фото
Приглашал к себе домой детей: в Киеве задержали 33-летнего педофила, фотоПриглашал к себе домой детей: в Киеве задержали 33-летнего педофила, фото
Звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная назвала единственного коллегу из РФ, который поддержал УкраинуЗвезда "Крепостной" Анна Сагайдачная назвала единственного коллегу из РФ, который поддержал Украину
После обстрелов Гостомеля жители превратили дыры от пуль в цветы: фотоПосле обстрелов Гостомеля жители превратили дыры от пуль в цветы: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости