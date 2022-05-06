Умер писатель-фантаст Сергей Дяченко

В Соединенных Штатах Америки накануне умер украинский писатель и сценарист Сергей Дяченко. Об этом в Facebook сообщила его супруга и соавтора книг Марина Дяченко.

«Сергей Дьяченко. 14 апреля 1945 – 5 мая 2022», – написала она и опубликовала фотографию мужчины.

Сергей и Марина Дяченко родились и большинство жизни прожили в Киеве . В период с 2009 по 2013 жили в Москве, затем переехали в Лос-Анджелес.

В 2005 году на европейском конвенте фантастов Eurocon их назвали «лучшими писателями-фантастами Европы». Писали в основном в жанре научной фантастики, фэнтези и сказок. Супруги издали вместе 25 романов, десятки повестей и рассказов, несколько детских книг. Среди их произведений такие как «Ведьмская пора», «Магам все можно», «Лана. Дикая энергия» и другие.