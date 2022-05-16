Слепой не принесет стране пользы: Сергей Бабкин рассказал, как жена отговорила его воевать

Украинский певец Сергей Бабкин, который вместе с женой и тремя детьми уехал в Германию, рассказал, что в первые дни вторжения РФ в Украину хотел идти в терроборону, однако от такого решения его отговорила жена. Снежана Бабкина заявила, что "слепой Бабкин не принесет стране пользы", потому что в прошлом артист перенес несколько операций на глазах.

Детальнее этой историей исполнитель поделился в своем блоге в Instagram. "Слепой Бабкин не принесет стране пользы" – так сказала мне Снежа, когда я рвался взять оружие и уйти в терроборону. Совсем забыв о своих операциях. Она ведь права... Я могу воевать на своем фронте, со своим оружием", - написал Бабкин.

Фото: instagram.com/babkin_official

Несмотря на разрушенные планы пойти в ТРО, певец все же нашел способ, как помогать родной стране в борьбе с роSSийским агрессором. Как и многие другие украинские знаменитости, музыкант принимает участие в благотворительных мероприятиях по всему миру, которые направлены на поддержку Украины. В соцсетях Бабкин рассказывает, что благодаря музыке уже удалось собрать значительные суммы, информирует Апостроф.

"Таких концертов, как сейчас, никогда не было в моей жизни до 24 февраля. И никогда больше не будет после НАШЕЙ ПОБЕДЫ! Я всегда говорил, что для меня самое главное в жизни - быть нужным и полезным. В этом смысл жизни. Каждый на своем фронте, каждый со своим оружием. Я благодарю каждого из вас, кто был в Берлине, Гамбурге, Саарбрюкене, Нюрнберге, Тбилиси. Благодаря вам мы отправили в Украину более 25 000 евро (более 700 000 грн) Благодаря вам жизни спасены. Благодаря нашей команде "Добрый вечер, мы из Украины" было отправлено в Украину более 3 000 000 грн. Моя следующая остановка - Вильнюс, Рига, Таллин, Прага, 8 городов США!" – поделился артист.

Фото: instagram.com/babkin_official

Снежане Бабкиной ранее уже приходилось защищать своего мужа от хейтеров, которые начали возмущаться: "Как он вообще уехал?", "Кто его пропустил через границу?", "У Тараса Тополи тоже трое детей, а он сейчас с нами, защищает страну".

"Человек ежедневно должен приносить пользу своей Стране. Какую пользу приносите вы сейчас, обливая дерьмом человека, который ежедневно помогает волонтерам, детским домам, перинатальным центрам, старикам выжить! Выехал по закону - 3 детей. Не пошел воевать, потому что перенес за год три операции на глазах, спасаясь от слепоты", - ответила на это жена исполнителя.


Любовь Блажко, Апостроф

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