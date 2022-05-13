Сергей Жадан – человек года по версии польского издания Gazeta Wyborcza

Человеком года по версии польского издания Gazeta Wyborcza стал украинский писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан.

Родом из Луганщины, Жадан уже много лет живет в Харькове, и не уехал из него, несмотря на смертельную опасность. Он остался в городе, чтобы заниматься волонтерством и поднимать боевой дух у горожан. Кроме того, он пишет статьи о войне для западных газет и дает интервью.

"Он не уехал, несмотря на то, что россияне жестоко бомбят город, а занялся тем, для чего призваны писатели во время войны: поднятие настроения людей, успокоение их сердец, организация концертов в бомбоубежище харьковского метро", – говорится в статье издания.

Среди кандидатов на звание человека года, кроме Жадана, были президент Владимир Зеленский, вице-премьер-министр Ирина Верещук, мэры Киева , Мариуполя, Николаева и Харькова, украинские командиры и дипломаты, солдаты и спасатели.

"Когда мы обсуждали лауреата в этом году, было понятно, что мы должны почтить кого-то из Украины, человека, который участвует в борьбе… Украина стала землей героев", – подчеркивает редакция.

Жадан поблагодарил редакцию за признание и выразил убеждение, что с такой международной поддержкой Украина точно должна победить РоSSию.