Після скандалу з втечею коміка Щегеля з України Сергій Жадан закликав випускати артистів за кордон

Після того, як стендапер Андрій Щегель зізнався, що виїхав з України за дозволом Мінкульту і залишився за кордоном, у мережі спалахнув неабиякий скандал. Українців обурила не лише схема виїзду, а й цинічні висловлювання Щегеля про те, що він обрав "психологічно комфортне життя", доки інші хлопці "обрали помирати".

Згодом Щегель пояснив свої слова і вибачився за образу українців, але проблема залишилася обговорюваною. У Міністерстві культури заявили, що порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд артистів-чоловіків призовного віку стане більш жорстким, інформує Апостроф .

Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Прокоментувати скандал вирішив Сергій Жадан. Український письменник та музикант нині перебуває у США у благодійному турі. Він пояснив, чому такі виїзди є важливими і не повинні припинятися.

“У мене зараз в Америці проходить благодійний тур. Як я сюди потрапив? Я подав заявку і отримав офіційний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики. Назад до України повертаюся 21 березня. Досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури, які більше року працюють на нашу перемогу, які місяцями вкладаються в нашу спільну боротьбу, в нашу спільну діяльність", - заявив Жадан у зверненні, опублікованому на сторінці Всеукраїнської Асоціації Музичних Події UAME.

"Культура сьогодні – це важлива складова інформаційного фронту та волонтерської діяльності. Ми маємо зберегти можливість виїзду за кордон для свідомих працівників культурної сфери", - додав він.

Жадан закликав артистів публікувати свої звернення до Міністерства культури та інформаційної політики, а також пояснювати, що культура – не лише танці та пісні, а й важлива складова інформаційного фронту.

Сергій Жадан у США зустрівся з відомим режисером Джимом Джармушем

Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

"Кожен український концерт, кожна українська прем'єра і кожен літературний вечір письменника сьогодні це ще одна спроба проговорити і нагадати світові, що відбувається в Україні. Будемо відверті. Без волонтерської допомоги ЗСУ, українській армії було б надзвичайно важко. А діяльність українських артистів – це мільйони зібраних доларів у всьому світі. На ці кошти купується дуже багато необхідних речей", - заявив він.

Про свою діяльність Жадан також прозвітував. Так, минулої осені під час закордонних благодійних гастролей йому вдалося зібрати 5 млн. гривень. Кошти витратили на купівлю автомобілів, дронів та тепловізорів.