«Воїни світла» Ляпіса Трубецького з’явилися в україномовному варіанті від Сергія Жадана

Композиція білоруського гурту “Ляпіс Трубецькой”, яка вважається одним із музичних символів Революції Гідності, зазвучала українською. Римований переклад з російської, якою вона створена Сергієм Міхалком початково, здійснив письменник та поет Сергій Жадан. Кліп вже з’явився на YouTube-каналі колективу.

"Усім воїнам світла і воїнам добра присвячується! У цей нелегкий для всіх нас час дуже важливо залишатися разом, залишатися сильними, справжніми воїнами! Саме тому ми вирішили порадувати наших друзів, наших братів та сестер піснею, яку ви вже дуже добре знаєте, ще з самого 2014 року. Але ми хочемо презентувати вам його улюбленими нами і, я впевнений, багатьма з вас мовами, а також у новій акустичній версії", – написав Сергій Міхалок у Фейсбуці.

У зйомках взяли участь сини музиканта Макар, Федір та Мирон, а також їхня матір Світлана Зеленковська.

Початкова версія "Воїнів світла"

Нижче наведена початкова версія кліпу, створеного як відголосок Майдану 2014 року. Візуальна складова зосереджується на культових революціонерах світової історії та молодих українських бунтівниках, які повстали проти диктатури та стали стрижнем протесту тієї кривавої зими.

“Звідки веселі діти харківських підвалів?

Діти, що живуть у глибинах метрополітену…

Світ, який усе це бачив – посивів і постарів

Але любов – це робота і нам робити цю роботу щоденну”, – йдеться в приспіві.