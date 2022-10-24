Жадан отримав німецьку літературну премію миру

Український письменник та музикант Сергій Жадан у неділю, 23 жовтня, отримав Премію миру німецьких книголюбів 2022 року.

Письменник опублікував свою промову на врученні цьогорічної премії миру. Жадан дорікнув Європі за те, що, говорячи про мир, вона дорікає українцям у неготовності здатися.

"Говорячи зараз про мир, у контексті цієї кривавої, драматичної, розв'язаної Росією війни, деякі не хочуть помічати простого факту: миру без справедливості не буває. … І закидаючи нині українцям неготовність здаватися як ознаку мілітаризму та радикалізму, частина європейців (маю наголосити – досить незначна, а втім) робить дивовижну річ - намагаючись залишитися в зоні комфорту, вона благополучно виходить за межі етики. І це вже питання не до українців - це питання до світу, його готовності (або не готовності) проковтнути чергове, тотальне, безконтрольне зло. Можливо, капітуляція українців допоможе європейцям заощадити на енергоносіях, проте як почуватимуться самі європейці, усвідомлюючи (а цього не можна буде не усвідомити), що тепло їхніх будинків оплачено зруйнованими долями та будинками людей, які хотіли жити в мирній та спокійній країні, – сказав він.

Раніше нагороду отримували Мартін Бубер, Герман Гессе, Карл Ясперс, Януш Корчак, Лешек Колаковскі, Астрід Ліндрен, Сюзан Зонтаг, Орхан Памук, Маргарет Етвуд.

Раніше повідомлялося про те, що відомому українському письменнику, поетові та перекладачеві Юрію Андруховичу присудили премію імені Генріха Гейне від німецького міста Дюссельдорф.