Минздрав упростил открытие декрета беременным, выехавшим за границу

Теперь больничный можно оформить дистанционно.

Минздрав упростил открытие декрета беременным, выехавшим за границу
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Министерство здравоохранения упростило процедуру формирования медицинских выводов о временной нетрудоспособности для украинцев, которые из-за роSSийской военной агрессии были вынуждены выехать в соседние страны. В первую очередь речь идет о больничных для беременных.

Начиная с 30 недели беременности женщины имеют право на формирование листка нетрудоспособности и получения соответствующих социальных выплат. Однако из-за розвязавшей Россией войны эта возможность стала для некоторых недоступной.

«На время военного положения мы разрешили лечащим врачам формировать МВВН без личного приема беременной. Чтобы и дальше гарантировать беременным женщинам право на финансовую помощь от государства. Как это будет выглядеть на практике? Беременная должна связаться с врачом, ведущим или ведущим ее беременность, и заявить о желании сформировать МВВН. Если контакт со своим врачом был утрачен, можно обратиться к другому. Однако в таком случае нужно предоставить врачу документ, подтверждающий беременность и его срок. Это может быть справка или выписка из последнего осмотра беременной врача в стране ее пребывания», — объяснила детали изменений заместитель Министра здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, врач проверит предварительные медицинские записи о беременности в электронной системе здравоохранения и создаст МВВН, что станет основанием для автоматического создания электронного больничного.

Минздрав рекомендует беременным поддерживать связь со своим лечащим врачом. В период действия военного состояния медицинскую консультацию можно получить с помощью технических средств коммуникации.


Ирина Знась, ZN.ua

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