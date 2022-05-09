Кроме 10 обязательных: Минздрав рекомендовал украинцам сделать дополнительные прививки

В Украине обязательной является вакцинация от 10 опасных инфекционных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи и "свинки".

При этом Министерство здравоохранения выделяет еще 7 инфекций, от которых можно защититься прививкой. Вакцинация от них является рекомендованной и оплачивается самостоятельно, информирует Апостроф .

Ротавирусная инфекция особенно опасна для детей до 5 лет, поскольку вызывает быстрое обезвоживание. От нее в Украине зарегистрировано две вакцины в форме капель.

Фото: https://t.me/mozofficial

Менингококковая инфекция вызывает менингит, менингоэнцефалит и другие тяжелые заболевания. Существует 13 подвидов менингококков, от четырех из которых в Украине можно получить вакцину.

Фото: https://t.me/mozofficial

Пневмококковая инфекция вызывает много опасных болезней, среди которых - пневмония, менингит, бронхит, острый отит, сепсис. Вакцинироваться от нее стоит как детям, так и взрослым старше 60 лет.

Фото: https://t.me/mozofficial

Ветрянка - очень заразное заболевание, опасное своими осложнениями. Она особенно опасна для беременных, потому вакцинироваться от ветряной оспы стоит не только детям, но и взрослым, которые не болели в детстве.

Фото: https://t.me/mozofficial

Гепатит А - инфекция пищевого происхождения. В тяжелых случаях может вызывать поражение печени, почек, поджелудочной железы. В Украине зарегистрированы две вакцины от этого заболевания.

Фото: https://t.me/mozofficial

Вирус папилломы человека - инфекция, которая передается половым и бытовым путем. Прививка от ВПЧ защитит девушек от развития рака шейки матки, но сделать ее лучше до начала половой жизни.

Фото: https://t.me/mozofficial

Грипп опасен своими осложнениями, среди которых - воспаление легких, заболевания сердца и почек. В сентябре-октябре рекомендуется вакцинироваться от гриппа актуальными вакцинами.

Фото: https://t.me/mozofficial