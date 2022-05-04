Фанаты "Евровидения-2022" проголосовали за фаворитов перед конкурсом: на каком месте Украина

Первый полуфинал "Евровидения-2022" состоится уже 10 мая в Турине, где представители Украины группа Kalush Orchestra выйдут на сцену под номером 6 и споют уже известную песню "Stefania". И пока поклонники ждут это событие, на сайте песенного конкурса им предложили принять участие в голосовании и определить своих фаворитов, информирует Апостроф .

На Eurovisionworld появилась соответствующая таблица с голосованием. Результаты можно увидеть только после того, как пользователь сети проголосует за любимого артиста.

Фото: eurovisionworld.com

Так, можно увидеть, что на первом месте оказалась Италия, за которую фанаты отдали более 13 тысяч голосов. На втором – Швеция с количеством голосов 12 874. На третьем – Испания , набравшая немного меньше голосов, чем Швеция. На четвертом – Украина. В победу нашей страны верят чуть более 9000 пользователей, уже успевших проголосовать.

Италию на "Евровидении" будет представлять дуэт Mahmood и Blanco с песней "Brividi". Известно, что именно с этой композицией артисты победили на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, и она стала настоящим хитом. За неделю клип "Brividi" собрал более 16 млн просмотров, а живое выступление – 9,8 млн. Кроме того, трек вошел в топ-10 самых популярных песен на Spotify во всем мире.

Представительницей Швеции является Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer. Корнелия Джейкобс родилась 9 марта 1992 года. Ее отец – шведский рок-музыкант и участник группы The Poodles – Джейкоб Самуэль.

Шанель Терреро (Chanel) будет представлять Испанию на песенном конкурсе "Евровидение-2022" с песней "SloMo". Chanel – певица, танцовщица и актриса, которая родилась на Кубе и живет в Испании с четырех лет. Конкурсную песню для нее написала команда авторов, работавшая с такими исполнителями, как Мадонна, Black Eyed Peas, Бритни Спирс, Рики Мартин, Мерайя Кэрри и Ники Минаж.