Фанаты "Евровидения-2022" проголосовали за фаворитов перед конкурсом: на каком месте Украина
Первый полуфинал "Евровидения-2022" состоится уже 10 мая в Турине, где представители Украины группа Kalush Orchestra выйдут на сцену под номером 6 и споют уже известную песню "Stefania". И пока поклонники ждут это событие, на сайте песенного конкурса им предложили принять участие в голосовании и определить своих фаворитов, информирует
На Eurovisionworld появилась соответствующая таблица с голосованием. Результаты можно увидеть только после того, как пользователь сети проголосует за любимого артиста.
Так, можно увидеть, что на первом месте оказалась Италия, за которую фанаты отдали более 13 тысяч голосов. На втором – Швеция с количеством голосов 12 874. На третьем – Испания, набравшая немного меньше голосов, чем Швеция. На четвертом – Украина. В победу нашей страны верят чуть более 9000 пользователей, уже успевших проголосовать.
Италию на "Евровидении" будет представлять дуэт Mahmood и Blanco с песней "Brividi". Известно, что именно с этой композицией артисты победили на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, и она стала настоящим хитом. За неделю клип "Brividi" собрал более 16 млн просмотров, а живое выступление – 9,8 млн. Кроме того, трек вошел в топ-10 самых популярных песен на Spotify во всем мире.
Представительницей Швеции является Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer. Корнелия Джейкобс родилась 9 марта 1992 года. Ее отец – шведский рок-музыкант и участник группы The Poodles – Джейкоб Самуэль.
Шанель Терреро (Chanel) будет представлять Испанию на песенном конкурсе "Евровидение-2022" с песней "SloMo". Chanel – певица, танцовщица и актриса, которая родилась на Кубе и живет в Испании с четырех лет. Конкурсную песню для нее написала команда авторов, работавшая с такими исполнителями, как Мадонна, Black Eyed Peas, Бритни Спирс, Рики Мартин, Мерайя Кэрри и Ники Минаж.
Группа Kalush Orchestra представит Украину на "Евровидении-2022" с песней "Stefania", которую лидер коллектива Олег Псюк посвятил своей маме. За последние два месяца, в период войны в Украине, композиция приобрела еще большую популярность. Кроме Украины, она занимает первые места в хит-парадах Польши, Литвы, Молдовы и других стран. Песня о маме Стефании стала хитом в TikTok: ее добавляют в саундтрек к изображениям беженцев, видео взрывов и боевых действий. "Все ощущают связь с песней", – сказал Олег Псюк.