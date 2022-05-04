Донетчина разослала редкие розы мира по всей Украине

Покровский питомник роз в Донецкой области разослал саженцы редкого вида розы "Мир" по разным регионам Украины.

Как сообщил глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко, такой жест стал символическим знаком благодарности областям, приютившим переселенцев во время войны с государством-террористом Россией , информирует Апостроф .

"5 тысяч саженцев роз поехали в Бучу, еще 3 тысячи - в другие города Украины, где нашли убежище покровцы: в Червоноград, Ужгород, Жовкву, Сокаль", - отметил Кириленко.

Розы мира станут маленькой благодарностью от переселенцев за теплый прием. После войны цветы останутся на добрую память про жителей Донецкой области.

"Уверен, что мир настанет – справедливый мир после нашей победы!", - подчеркнул глава Донецкой ОГА (ОВА).

По его словам, данный сорт роз получил название "Мир" по завершению Второй мировой войны в 1945 году, когда мир вернулся в Европу. Сейчас Донетчина делится своим стремлением к миру со всей Украиной.