Донетчина разослала редкие розы мира по всей Украине

Покровский питомник роз в Донецкой области разослал саженцы редкого вида розы "Мир" по разным регионам Украины.

Как сообщил глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко, такой жест стал символическим знаком благодарности областям, приютившим переселенцев во время войны с государством-террористом Россией, информирует Апостроф.

"5 тысяч саженцев роз поехали в Бучу, еще 3 тысячи - в другие города Украины, где нашли убежище покровцы: в Червоноград, Ужгород, Жовкву, Сокаль", - отметил Кириленко.

Розы мира станут маленькой благодарностью от переселенцев за теплый прием. После войны цветы останутся на добрую память про жителей Донецкой области.

"Уверен, что мир настанет – справедливый мир после нашей победы!", - подчеркнул глава Донецкой ОГА (ОВА).

По его словам, данный сорт роз получил название "Мир" по завершению Второй мировой войны в 1945 году, когда мир вернулся в Европу. Сейчас Донетчина делится своим стремлением к миру со всей Украиной.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Леся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городеЛеся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городе
"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека
Анна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в УэльсеАнна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в Уэльсе
Макс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупацииМакс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупации
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причинаСильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
Блок рекламы


Похожие новости
С начала вторжения РФ в Украине родилось почти 36,5 тысячи детейС начала вторжения РФ в Украине родилось почти 36,5 тысячи детей
Отец троих детей Григорий Решетник рассказал, почему остался с семьей в УкраинеОтец троих детей Григорий Решетник рассказал, почему остался с семьей в Украине
После Львова в Борислав: Анджелина Джоли посетила еще один город в УкраинеПосле Львова в Борислав: Анджелина Джоли посетила еще один город в Украине
Оля Полякова призналась, как относится к запрету на роSSийскую музыку в УкраинеОля Полякова призналась, как относится к запрету на роSSийскую музыку в Украине
Война в Украине: сколько жителей столицы потеряли жильеВойна в Украине: сколько жителей столицы потеряли жилье
В сети появился список роSSийских звезд, которые разжигают войну в УкраинеВ сети появился список роSSийских звезд, которые разжигают войну в Украине
Андрей Бедняков рассказал о соседе-стороннике "русского мира", прозревшем после убийства родных в МариуполеАндрей Бедняков рассказал о соседе-стороннике "русского мира", прозревшем после убийства родных в Мариуполе
К годовщине аварии на ЧАЭС в Украине состоится музыкальный телемарафонК годовщине аварии на ЧАЭС в Украине состоится музыкальный телемарафон
Джамала собрала для помощи Украине 90 миллионов долларовДжамала собрала для помощи Украине 90 миллионов долларов
Коронавирус никуда не исчез и от него продолжают умирать сотни людейКоронавирус никуда не исчез и от него продолжают умирать сотни людей
Последние новости
Подгружаем последние новости