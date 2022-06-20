Пішов із життя Регімантас Адомайтіс - зірка фільму "Ніхто не хотів помирати"

Знаменитий литовський актор Регімантас Адомайтіс помер на 86-му році життя. Сумну новину підтвердили родичі актора, повідомляє литовський національний мовник LRT, інформує Апостроф .

Регімантас Адомайтіс народився 31 січня 1937 року в Шяуляї і здобув популярність завдяки великій кількості яскравих ролей у литовському та радянському кіно. Найвідоміший фільм за його участю - "Ніхто не хотів помирати" Вітаутаса Жалакявічюса. Також він знявся у фільмах "Почуття", "Король Лір", "Багач, бідняк", "Зелений фургон", "Досьє людини в Мерседесі", "Важко бути богом" та інших.



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Співчуття у зв'язку зі смертю актора вже висловили президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Литовський актор Юозас Будрайтіс назвав смерть колеги та друга великою несподіванкою. Вони двоє спілкувалися телефоном півтора тижні тому, і голос Регімантаса був, як і раніше, сильним і впевненим. "Ми збиралися зустрітися, я не думав, що це може статися. Але завжди є завжди - завжди може статися будь-що", - сказав артист.

Фото: Instagram

словами Будрайтіса, Регімантас Адомайтіс був людиною високоморальною, самовідданою, розумною, професіоналом до глибини душі. "Дуже шкодував, що останнім часом не міг працювати в театрі — насилу ходив, гірше бачив. Але він все одно хотів театру, жив ним", — розповів друг загиблого.

Регімантас Адомайтіс свого часу був не лише актором, а й політичним активістом. 1988 року він входив до ініціативної групи Литовського руху за відновлення незалежності країни Саюдіс.