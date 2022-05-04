Принцесса Евгения поздравила мужа с 36-летием и показала счастливые фото

3 мая муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк отпраздновал свой 36-й день рождения. Внучка Елизаветы II поздравила супруга в соцсети и поделилась с поклонниками королевской семьи совместными снимками, информирует Апостроф .

Дочь принца Эндрю опубликовала в Instagram две фотографии, на которых запечатлена с любимым. На первом фото Евгения и Джек позируют на фоне зелени, на втором - в самолете. На всех кадрах пара широко улыбается и выглядит очень счастливой.

Фото: instagram.com/princesseugenie

"С днем рождения тебя, мой Джек. 36 лет сегодня, - написала принцесса 3 мая, отметив, что за все время они прошли многое и она ждет еще больше прекрасных мгновений.

Фото: instagram.com/princesseugenie

Джек и Евгения познакомилась в 2010 году на швейцарском горнолыжном курорте Вербье и с тех пор не расставались. Спустя 8 лет отношений пара сыграла свадьбу. Влюбленные обменялись обетами в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где венчались принц Гарри и Меган Маркл.

В феврале 2021 года супруги впервые стали родителями - у них родился сын. Евгения и Джек назвали своего первенца в честь прадедушки: полное имя их сына - Август Филипп Хоук.