Принцесса Евгения поздравила мужа с 36-летием и показала счастливые фото

3 мая муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк отпраздновал свой 36-й день рождения. Внучка Елизаветы II поздравила супруга в соцсети и поделилась с поклонниками королевской семьи совместными снимками, информирует Апостроф.

Дочь принца Эндрю опубликовала в Instagram две фотографии, на которых запечатлена с любимым. На первом фото Евгения и Джек позируют на фоне зелени, на втором - в самолете. На всех кадрах пара широко улыбается и выглядит очень счастливой.

Фото: instagram.com/princesseugenie

"С днем рождения тебя, мой Джек. 36 лет сегодня, - написала принцесса 3 мая, отметив, что за все время они прошли многое и она ждет еще больше прекрасных мгновений.

Фото: instagram.com/princesseugenie

Джек и Евгения познакомилась в 2010 году на швейцарском горнолыжном курорте Вербье и с тех пор не расставались. Спустя 8 лет отношений пара сыграла свадьбу. Влюбленные обменялись обетами в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где венчались принц Гарри и Меган Маркл.

В феврале 2021 года супруги впервые стали родителями - у них родился сын. Евгения и Джек назвали своего первенца в честь прадедушки: полное имя их сына - Август Филипп Хоук.


Наталья Лавринец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Леся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городеЛеся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городе
"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека
Анна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в УэльсеАнна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в Уэльсе
Макс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупацииМакс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупации
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причинаСильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
Блок рекламы


Похожие новости
Приглашал к себе домой детей: в Киеве задержали 33-летнего педофила, фотоПриглашал к себе домой детей: в Киеве задержали 33-летнего педофила, фото
После обстрелов Гостомеля жители превратили дыры от пуль в цветы: фотоПосле обстрелов Гостомеля жители превратили дыры от пуль в цветы: фото
Медсестра из Лисичанска, потерявшая обе ноги при взрыве, вышла замуж: фото и видеоМедсестра из Лисичанска, потерявшая обе ноги при взрыве, вышла замуж: фото и видео
Их жизни забрала РоSSия: фото поминальных дней на кладбище в ИрпенеИх жизни забрала РоSSия: фото поминальных дней на кладбище в Ирпене
Принцессе Шарлотте исполнилось 7 лет: Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочериПринцессе Шарлотте исполнилось 7 лет: Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочери
В боях с оккупантами погиб "киборг", защищавший Мариуполь: фото герояВ боях с оккупантами погиб "киборг", защищавший Мариуполь: фото героя
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причинаСильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
Стрельбу из автомата открыли в парке Днепра: фото и детали происшествияСтрельбу из автомата открыли в парке Днепра: фото и детали происшествия
Как прошла первая репетиция Kalush Orchestra на "Евровидении-2022": фото и видеоКак прошла первая репетиция Kalush Orchestra на "Евровидении-2022": фото и видео
Пока не начался комендантский час: яркие фотожабы на приезд Анджелины Джоли во ЛьвовПока не начался комендантский час: яркие фотожабы на приезд Анджелины Джоли во Львов
Последние новости
Подгружаем последние новости