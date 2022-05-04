Ты, как Украина, можешь все: Потап нежно поздравил Настю Каменских с днем рождения

4 мая Настя Каменских отмечает свой 35-й день рождения. С самого утра певица получает в соцсетях поздравления, в том числе и от звездного мужа. Потап, который находится с супругой за границей, посвятил любимой трогательный пост в Instagram, информирует Апостроф .

Рэпер опубликовал архивную фотографию Насти, где она запечатлена крупным планом. Потап отметил красоту и силу певицы, сравнив ее с Украиной.

Фото: instagram.com/realpotap

"Моя самая красивая женщина во всем мире! Я люблю тебя, я обожаю тебя, я пою тебя! Я так горжусь тобой, твоей силой и невероятной красотой! Ты как Украина, можешь все! Ты для меня не просто бриллиантовое произведение искусства, ты моя мечта, мой партнер, моя поддержка, мой друг, моя песня!", - написал музыкант.

Потап добавил, что стал еще больше гордиться Настей, ведь в сложные для Украины времена она стала "символом нашей страны на международной сцене, ангелом мира, несущим флаг свободы, рупором народа".

"Кажется, что для тебя возможно все, потому что все, что ты делаешь, во всем в чем ты принимаешь участие, ты украшаешь своей красотой и талантом! Я безгранично благодарен судьбе, что она подарила мне тебя. Люблю тебя мое солнышко, очень сильно люблю. С днем рождения!", - поздравил любимую музыкант.

Фото: instagram.com/kamenskux

С начала полномасштабного роSSийского вторжения в Украину Настя Каменских выступает за границей с благотворительными концертами и рассказывает миру правду о войне. Недавно певица открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям, что РоSSия совершает геноцид против украинцев.

Фото: instagram.com/kamenskux