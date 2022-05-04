В результате ДТП в Ровенской области погибли 26 человек, более 10 – ранены

Правоохранители уже открыли уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее гибель нескольких человек, информирует ZN.ua.

В результате ДТП в Ровенской области погибли 26 человек, более 10 – ранены
© Нацполиция

В результате столкновения рейсового автобуса, легковой машины и бензовоза, которое произошло накануне в Ровенской области, погибли 26 человек, сообщили в МВД. Кроме того, в результате ДТП 12 человек травмировались.

«Всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса). Травмировались 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза. Все пассажиры в возрасте от 17 до 69 лет. Младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет», – говорится в сообщении.

Все участники ДТП являются жителями Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

По данным МВД, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, который и вызвал ДТП, совершал маневр обгона другого ТС и выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом. Личность погибшего водителя микроавтобуса установить пока не удалось.

«На момент ДТП в салоне автобуса «Setra», который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в г. Броды, а второй водитель - во Львове», - добавили в МВД.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, правоохранители открыли дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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