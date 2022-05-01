Потап жестко ответил на жалобы Канделаки о приезде Анджелины Джоли в Украину

На днях во Львов приехала голливудская звезда Анджелина Джоли. Отмечается, что посол доброй воли ООН приехала в Украину по собственной инициативе, чтобы поддержать нашу страну и встретиться с людьми, которые были вынуждены бежать от войны.

Этот факт, как и то, что в Украину приезжают многие другие звезды, включая Шона Пенна, режиссера последней части бондианы Кэри Фукунага, а другие поддерживают нас издалека, очень неприятен россиянам. Среди них недовольна и главная "путинистка" Тина Канделки, запев старую песню про "Где вы были 8 лет?"

В Телеграмм-канале роSSийская ведущая написала:

"Первый раз меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искренне не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнувшие все эти годы люди? Почему РоSSию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за РоSSию – антигуманисты и просто чудовища?"

На это отреагировал украинский продюсер Потап, поинтересовавшийся, а где была сама Канделаки, которую на Донбассе никто не видел. Также певец подчеркнул, что настоящие артисты – вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели, а не отбросы цивилизации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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