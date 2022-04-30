Джоли во Львовской области навестила пострадавших от ракетного удара по вокзалу в Краматорске детей

Глава ОВА признался, что визит актрисы был для всех неожиданностью.

Джоли во Львовской области навестила пострадавших от ракетного удара по вокзалу в Краматорске детей
Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Львовскую область. В одном из медучреждений она навестила детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Ее очень умилили их рассказы. Одна девочка даже смогла приватно рассказать госпоже Джоли о своей мечте", - отметил глава ОВА.

"Также госпожа посол посетила школу-интернат. Общалась и фотографировалась с воспитанниками. Пообещала, что еще приедет", - добавил Козицкий.

Кроме того, голливудская актриса пообщалась с волонтерами, оказывающими медико-психологическую помощь на Главном железнодорожном вокзале Львова, и поблагодарила их за работу. Говорила с людьми, которым удалось выехать из зон активных боевых действий, слушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий РоSSии потеряли все.

Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

"Для нас всех этот визит был неожиданностью. Многие люди, которые увидели госпожу Джоли на Львовщине, не могли поверить, что это действительно она. Но с 24 февраля Украина показала всему миру, что у нас много невероятного", – резюмировал глава Львовской ОВА.

Ранее сообщалось, что сегодня Анджелина Джоли зашла поесть во "Львовские круасаны", а на вокзале встретила эвакуированных из Покровска.

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