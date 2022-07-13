У Часовому Яру збільшилася кількість загиблих від ракетного удару: останні дані від рятувальників

Увечері в суботу, 9 липня, російська армія з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляла багатоповерховий житловий будинок у місті Часів Яр Донецької області. Станом на ранок 13 липня рятувальники витягли з-під завалів тіла 46 загиблих.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Донецькій області у Facebook, інформує Апостроф.

Серед загиблих – дев'ятирічний хлопчик. Живими з-під завалів витягли дев'ятьох людей. Наразі розчищено понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи продовжуються.

Зазначимо, внаслідок обстрілу ЗС РФ повністю знищено два під'їзди.

Як повідомляв "Апостроф", 12 липня рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Часовому Яру тіло дитини.


Олена Руденко, Апостроф





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