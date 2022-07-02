Сім’ям загиблих внаслідок ракетного удару у Кременчуці збільшили допомогу

Родичі жертв отримають по 100 тисяч гривень і кошти на поховання, інформує ZN.ua.

Сім’ям загиблих внаслідок ракетного удару у Кременчуці збільшили допомогу
© ДСНС України

Родини загиблих внаслідок обстрілу ТЦ Амстор у Кременчуці отримають матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень, повідомив мер міста Віталій Малецький.

«Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії», - написав він у Facebook.

Крім того, сім’ї усіх загиблих отримають кошти на поховання рідних.

«Робимо усе можливе щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомагає та сумує за загиблими», - додав він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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