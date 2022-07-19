Троє дітей, чоловік - на фронті: у Вінниці померла лікарка, поранена під час ракетного удару

У ніч на 19 липня в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська, яка в момент прильоту російської ракети у центр Вінниці перебувала на робочому місці в медичному центрі "Нейромед". Загалом на сьогоднішній день від наслідків терористичного акту РФ у Вінниці загинуло 25 людей.

Про це повідомила її племінниця, Катерина Фальштинська-Мельник, інформує Апостроф.

Під час російського теракту Наталя отримала відкриту черепно-мозкову травму з осколковим пораненням та опіками ніг. Медики боролися за життя колеги, але, на жаль, врятувати її не вдалося. Її чоловік – на фронті, без матері залишилося троє дітей.

Загалом у медичному центрі "Нейромед" у момент прильоту ракети перебували вісім людей. Того дня загинули адміністратор центру Катерина Гула та менеджер Тетяна Харченко.


Олена Руденко, Апостроф





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