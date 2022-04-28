Герой из Днепропетровщины погиб в боях на Харьковщине: "Он не ждал на повестку"
Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о гибели героя, который служил в 93-й бригаде.
Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Несмотря на значительные успехи Украины без жертв не обходится. И сегодня, 28 апреля, стало известно, что в боях на Харьковщине погиб защитник из Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.
"Он не ожидал повестки.
В первые дни войны стал в армию добровольцем - защищать родных и мирную жизнь.
47-летний Олег Гриняк служил в 93-й бригаде.
Погиб, когда защищал Харьковщину.
Через несколько дней у Героя родилась вторая внучка, которая теперь будет знать деда-защитника только по фото… И никогда не сможет его обнять…
Искренние соболезнования родным…", - отмечено в публикации.