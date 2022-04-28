Песня нашей победы: лидер Kalush Orchestra объяснил, в чем феномен хита "Стефания"

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк раскрыл секрет популярности песни "Стефания", которую хорошо знают и поют не только в Украине, но и далеко за ее пределами. По словам артиста, все дело в том, что в период войны эта композиция начала приобретать много новых смыслов, информирует Апостроф.

"Песня "Стефания" - одноименная песня, посвященная моей маме. В этой песне вообще нет ни одного слова о войне. Только после начала войны она начала приобретать очень много новых смыслов", - рассказал Псюк в программе "ЖВЛ".

"Многие люди начали ее воспринимать, как "Украина - моя мать", или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень вирусной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев. И очень много людей называют ее "песней нашей войны", как гимн. Если уж так, то я хотел бы назвать ее песней нашей победы!" – также добавил он.

Известно, что во время Нацотбора мама исполнителя Стефания была за кулисами конкурса. Она приехала из Калуша в Киев, чтобы поддержать сына и таким образом сделать ему сюрприз. На вопрос ведущего о том, поедет ли мама в Турин, Олег ответил, что такой вариант очень маловероятен.

Фото: Youtube

"Нет, в Турин не поедет. Это же типа был сюрприз от нее. Хотя я не знаю, потому что там же не было предупреждения. Может она и в Турин приедет с сюрпризом. Она меня на Нацотборе очень удивила, потому что преодолеть из Калуша в Киев 600 км – это не так просто. Поэтому я ей очень благодарен", – признался артист.

Рассказал Псюк и о том, поедет ли с ним его девушка Александра: " Мы пока решаем. Если и приедет, то уже в самом конце. Мы же едем на две недели, и это очень ответственная вещь".

Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Напомним, что Александре Белобров 21 год. С ней певец познакомился в марте 2021 года. В своем Instagram девушка раньше признавалась, что очень гордится талантом и достижениями любимого.

"С появлением тебя в моей жизни все стало иначе... спокойнее, увереннее и с мыслью: "Наконец-то я тебя нашла". Горжусь твоими достижениями, творчеством, талантом и умением убеждать (ты знаешь, о чем я). Да и вообще твоими взглядами на жизнь, стремлением к лучшему, супер заряженными мечтами и целями… Ты вдохновляешь и мотивируешь каждого, кто рядом с тобой, стал авторитетом для многих людей из-за своего трудолюбия и не только… Хочу, чтобы ты знал, чтобы ты ни делал или где бы ты не был - всегда буду рядом, буду поддерживать и буду заботиться", - написала она.


Любовь Блажко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Надя Дорофеева впервые рассказала о разводе с ДантесомНадя Дорофеева впервые рассказала о разводе с Дантесом
Куда пропал Олег ВинникКуда пропал Олег Винник
Катя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войнеКатя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войне
Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей ДорофеевойВладимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой
Соломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревогиСоломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревоги
Блок рекламы


Похожие новости
Организаторы "Евровидения" рассказали, каким будет выступление Kalush Orchestra и где смотреть концертОрганизаторы "Евровидения" рассказали, каким будет выступление Kalush Orchestra и где смотреть концерт
Kalush Orchestra креативно ответили на запрос организаторов "Евровидения" сделать фото перед конкурсомKalush Orchestra креативно ответили на запрос организаторов "Евровидения" сделать фото перед конкурсом
С девушкой и родителями: лидер Kalush Orchestra показал, как святил паскиС девушкой и родителями: лидер Kalush Orchestra показал, как святил паски
Он зациклен только на себе: Андрей Данилко объяснил поведение Николая БасковаОн зациклен только на себе: Андрей Данилко объяснил поведение Николая Баскова
Лидер Kalush Orchestra рассказал, чем их выступление на "Евровидении" будет отличаться от НацотбораЛидер Kalush Orchestra рассказал, чем их выступление на "Евровидении" будет отличаться от Нацотбора
Последние события очень подтолкнули: alyona alyona объяснила свое решение уехать из УкраиныПоследние события очень подтолкнули: alyona alyona объяснила свое решение уехать из Украины
Политизировать не можем: лидер Kalush Orchestra рассказал о подготовке к "Евровидению"Политизировать не можем: лидер Kalush Orchestra рассказал о подготовке к "Евровидению"
Не успела найти себе мужа и родить детей: Злата Огневич рассказала о своих планах после победыНе успела найти себе мужа и родить детей: Злата Огневич рассказала о своих планах после победы
Группа Kalush Orchestra поедет на "Евровидение-2022" и споет вживуюГруппа Kalush Orchestra поедет на "Евровидение-2022" и споет вживую
Это рушит нашу семью: Регина Тодоренко объяснила, почему не говорит о "политической ситуации"Это рушит нашу семью: Регина Тодоренко объяснила, почему не говорит о "политической ситуации"
Последние новости
Подгружаем последние новости