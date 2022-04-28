Песня нашей победы: лидер Kalush Orchestra объяснил, в чем феномен хита "Стефания"

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк раскрыл секрет популярности песни "Стефания", которую хорошо знают и поют не только в Украине, но и далеко за ее пределами. По словам артиста, все дело в том, что в период войны эта композиция начала приобретать много новых смыслов, информирует Апостроф .

"Песня "Стефания" - одноименная песня, посвященная моей маме. В этой песне вообще нет ни одного слова о войне. Только после начала войны она начала приобретать очень много новых смыслов", - рассказал Псюк в программе "ЖВЛ".

"Многие люди начали ее воспринимать, как "Украина - моя мать", или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень вирусной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев. И очень много людей называют ее "песней нашей войны", как гимн. Если уж так, то я хотел бы назвать ее песней нашей победы!" – также добавил он.

Известно, что во время Нацотбора мама исполнителя Стефания была за кулисами конкурса. Она приехала из Калуша в Киев , чтобы поддержать сына и таким образом сделать ему сюрприз. На вопрос ведущего о том, поедет ли мама в Турин, Олег ответил, что такой вариант очень маловероятен.

Фото: Youtube

"Нет, в Турин не поедет. Это же типа был сюрприз от нее. Хотя я не знаю, потому что там же не было предупреждения. Может она и в Турин приедет с сюрпризом. Она меня на Нацотборе очень удивила, потому что преодолеть из Калуша в Киев 600 км – это не так просто. Поэтому я ей очень благодарен", – признался артист.

Рассказал Псюк и о том, поедет ли с ним его девушка Александра: " Мы пока решаем. Если и приедет, то уже в самом конце. Мы же едем на две недели, и это очень ответственная вещь".

Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Напомним, что Александре Белобров 21 год. С ней певец познакомился в марте 2021 года. В своем Instagram девушка раньше признавалась, что очень гордится талантом и достижениями любимого.

"С появлением тебя в моей жизни все стало иначе... спокойнее, увереннее и с мыслью: "Наконец-то я тебя нашла". Горжусь твоими достижениями, творчеством, талантом и умением убеждать (ты знаешь, о чем я). Да и вообще твоими взглядами на жизнь, стремлением к лучшему, супер заряженными мечтами и целями… Ты вдохновляешь и мотивируешь каждого, кто рядом с тобой, стал авторитетом для многих людей из-за своего трудолюбия и не только… Хочу, чтобы ты знал, чтобы ты ни делал или где бы ты не был - всегда буду рядом, буду поддерживать и буду заботиться", - написала она.