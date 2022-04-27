Многих вообще проклял: Виталий Козловский разорвал общение с сестрой и родственниками из РоSSии

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно снял клип возле разрушенных обстрелами домов, рассказал об отношениях с родственниками из РоSSии. У него по линии отца есть сводная сестра, проживающая в Москве. И если первые 10 дней войны артист еще пытался как-то с ней поговорить, то вскоре понял, что это все бесполезно.

В интервью изданию "КП" исполнитель рассказал, что ему очень не хватает отца, которого не стало в августе прошлого года. Козловский говорит, что сегодня его папе было бы очень тяжело жить с его честным отношением к жизни.

Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

"Его [отца] дочь и внук проживают в Москве, он бы не смог воспринимать это нормально. И конфликты были бы. Я с ними сегодня не общаюсь. Первые десять дней еще пытался с ними говорить, объяснять, но бесполезно. Многих проклял и послал куда подальше", - сказал Виталий, информирует Апостроф .

"Мне говорят, что так же нельзя, ты же себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех? Когда это говорю, меня трясет, не могу себя сдерживать. И не время себя сдерживать. Говорю сегодня так, как чувствую и вижу", - добавил он.

Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Известно, что певец с первых дней войны остается в Киеве , где занимается волонтерством и выступает перед военными. Он признался, что когда выходит к нашим защитникам, его сердце наполняется благодарностью.

"Когда я выхожу к ним, у меня сердце переполнено любовью, благодарностью, поддержкой, отчасти пониманием их нынешней жизни. Говорю отчасти, потому что, чтобы до конца понять наших воинов, нужно побывать на передовой, пройти тот путь, по которому идут они. Эмоциональное состояние наших воинов очень разное, но лично для меня это очень необходимые встречи, наполненные любовью, взаимоуважением. Сегодня я черпаю вдохновение и радость жизни именно из этих встреч. Мы фотографируемся, поем, поддерживаем друг друга. Это честь для меня" , – сказал артист.

Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Кроме того, Козловский рассказал, что вместе с мужчинами из ЖК, в котором он живет, охраняет дома. По его словам, если случится так, что в их ЖК зайдут роSSийские войска, то он готов умереть, но вместе с собой заберет как минимум одного рашиста.

"Если случится так, что сюда зайдут русские войска, то я хочу умирать не с преломленными за голову руками и стоя на коленях. Если и умирать, то хочу убить по меньшей мере одного рашиста. Если пойду на тот свет, то со мной уйдет и хотя бы одна сволочь, которая приперлась сюда, когда ее не ждали и не ждут", - признался исполнитель.