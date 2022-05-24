Андрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в Англию

Когда началась война, Андрей Шевченко сильно переживал за свою маму, сестру, зятя и племянницу, которые живут в столице. По его словам родственники отказывались покидать Украину, но когда обстановка обострилась женщины приняли решение уезжать. Вот только в Англию к известному футболисту они не поехали, а оказались в Италии.

Андрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в Англию

После своего неожиданного визита в Киев, где украинский спортсмен встретился с президентом Зеленским и обсудил с ним новый проект, он отправился в Италию. Планируя пообщаться со своими бывшими коллегами и привлечь их к новой инициативе, Андрей Шевченко еще и заглянул к своей семье.

В личном аккаунте в Инстаграм он опубликовал совместное фото с мамой, сестрой и племянницей.

"Наконец-то, встретился с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две). Счастлив их обнять! Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", - отметил Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в Англию

Насколько известно Анастасия (племянница футболиста) приезжала к дяде в Лондон, а после улетела в Милан, куда приехала ее мама с бабушкой.

Напомним, призывного возраста брат Кати Осадчей вернулся в Киев.


Анастасия Березовская, Тудей

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