Андрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в Англию

Когда началась война, Андрей Шевченко сильно переживал за свою маму, сестру, зятя и племянницу, которые живут в столице. По его словам родственники отказывались покидать Украину, но когда обстановка обострилась женщины приняли решение уезжать. Вот только в Англию к известному футболисту они не поехали, а оказались в Италии.

После своего неожиданного визита в Киев , где украинский спортсмен встретился с президентом Зеленским и обсудил с ним новый проект, он отправился в Италию. Планируя пообщаться со своими бывшими коллегами и привлечь их к новой инициативе, Андрей Шевченко еще и заглянул к своей семье.

В личном аккаунте в Инстаграм он опубликовал совместное фото с мамой, сестрой и племянницей.

"Наконец-то, встретился с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве . И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две). Счастлив их обнять! Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве ", - отметил Андрей Шевченко.

Насколько известно Анастасия (племянница футболиста) приезжала к дяде в Лондон, а после улетела в Милан, куда приехала ее мама с бабушкой.