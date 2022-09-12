Денієл Редкліфф зробив рідкісний вихід у світ зі своєю дівчиною - виглядають як мама з сином

Денієл Редкліфф веде приватний спосіб життя. У нього немає акаунтів у соціальних мережах, він не публікує спільні з дівчиною фото та не розповідає про особисте життя. А тому шанувальники були приємно вражені, коли зірка фільмів про Гаррі Поттера прикрасив килимову доріжку на прем'єрі свого нового фільму з коханою.

Як син із мамою: зірка “Гаррі Поттера“ Денієл Редкліфф здійснив рідкісний вихід у світ зі своєю дівчиною

У Королівському театрі Олександри на міжнародному кінофестивалі в Торонто 2022 відбулася прем'єра фільму "Дивний: Історія Ела Янковича". У картині Денієл Редкліфф зіграв головну роль, перетворившись на американського музиканта Дивного Ела Янковича, відомого своїми пародіями на сучасні англомовні хіти.

Килимову доріжку 33-річний англійський актор прикрасив разом зі своєю коханою, американською актрисою Ерін Дарк, яка на 5 років старша за нього. Її можна було побачити в таких картинах як "Повстання гарних дівчат", "Дивовижна місіс Мейзел" та "Все ще Еліс".

Як син із мамою: зірка “Гаррі Поттера“ Денієл Редкліфф здійснив рідкісний вихід у світ зі своєю дівчиною

"Яка дивна пара", "Сміюся кожного разу, коли бачу їх", "Вони начебто з різних планет", "Я забула, що він всього 165 сантиметрів на зріст. Напевно, в дитинстві приймав наркотики і не виріс", "Його подруга бодібілдер? Йому нестрашно", - єхидничають у коментарях користувачі.

Зі своєю дівчиною Денієл Редкліфф зустрічається вже понад 10 років. Вони познайомилися на зйомках фільму "Убий своїх коханих". У 2014 році ходили чутки, що пара обручилася, але актриса спростувала ці чутки.

Як син із мамою: зірка “Гаррі Поттера“ Денієл Редкліфф здійснив рідкісний вихід у світ зі своєю дівчиною

Нагадаємо, Мадонна оголосила про новий роман з афроамериканською моделлю, який на 40 років її молодший.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Ганна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму МаленаГанна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму Малена
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Блок рекламы


Похожие новости
"Холостячка" Мішина з сином опинилися на місці великої трагедії, з'явилося відео: "Я боялася...""Холостячка" Мішина з сином опинилися на місці великої трагедії, з'явилося відео: "Я боялася..."
Джолі підкорила посвіжілим видом на прогулянці зі старшою дочкою: "Ідеальна мама!"Джолі підкорила посвіжілим видом на прогулянці зі старшою дочкою: "Ідеальна мама!"
"Чудо-жінка": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях показала принади, які навіть бретельки не витримали"Чудо-жінка": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях показала принади, які навіть бретельки не витримали
"Міс Україна Всесвіт" Неплях чесно відповіла, чи зараз у відносинах: "Я...""Міс Україна Всесвіт" Неплях чесно відповіла, чи зараз у відносинах: "Я..."
Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ у яскраво-червоних відтінкахМеган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ у яскраво-червоних відтінках
Друг Винника засвітив артиста на камеру, як зараз виглядає співак: "Позує разом із військовим..."Друг Винника засвітив артиста на камеру, як зараз виглядає співак: "Позує разом із військовим..."
Екс-дружина Кличка після зізнання про розлучення засвітила інтер'єр із його портретом: "Шкода, що…"Екс-дружина Кличка після зізнання про розлучення засвітила інтер'єр із його портретом: "Шкода, що…"
Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітноЕліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітно
Еліна Світоліна показала, як виглядає на останніх термінах вагітностіЕліна Світоліна показала, як виглядає на останніх термінах вагітності
"Не соромно": Булітко з "Дизель шоу" засвітилася в несподіваній компанії та розповіла про свою невдачу"Не соромно": Булітко з "Дизель шоу" засвітилася в несподіваній компанії та розповіла про свою невдачу
Последние новости
Подгружаем последние новости