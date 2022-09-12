Денієл Редкліфф зробив рідкісний вихід у світ зі своєю дівчиною - виглядають як мама з сином

Денієл Редкліфф веде приватний спосіб життя. У нього немає акаунтів у соціальних мережах, він не публікує спільні з дівчиною фото та не розповідає про особисте життя. А тому шанувальники були приємно вражені, коли зірка фільмів про Гаррі Поттера прикрасив килимову доріжку на прем'єрі свого нового фільму з коханою.

У Королівському театрі Олександри на міжнародному кінофестивалі в Торонто 2022 відбулася прем'єра фільму "Дивний: Історія Ела Янковича". У картині Денієл Редкліфф зіграв головну роль, перетворившись на американського музиканта Дивного Ела Янковича, відомого своїми пародіями на сучасні англомовні хіти.

Килимову доріжку 33-річний англійський актор прикрасив разом зі своєю коханою, американською актрисою Ерін Дарк, яка на 5 років старша за нього. Її можна було побачити в таких картинах як "Повстання гарних дівчат", "Дивовижна місіс Мейзел" та "Все ще Еліс".

"Яка дивна пара", "Сміюся кожного разу, коли бачу їх", "Вони начебто з різних планет", "Я забула, що він всього 165 сантиметрів на зріст. Напевно, в дитинстві приймав наркотики і не виріс", "Його подруга бодібілдер? Йому нестрашно", - єхидничають у коментарях користувачі.

Зі своєю дівчиною Денієл Редкліфф зустрічається вже понад 10 років. Вони познайомилися на зйомках фільму "Убий своїх коханих". У 2014 році ходили чутки, що пара обручилася, але актриса спростувала ці чутки.

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