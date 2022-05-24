"Это моя боль. Идите на...": Козловский поставил на место неуместных хейтеров

Виталий Козловский нецензурно ответил своим недоброжелателям.

Артист в интервью программе «Зірковий шлях» прокомментировал потоки хейта, с которыми столкнулся после выхода своего нового клипа.

После начала войны Козловский решил оставаться в Украине и привлекать внимание к ее трагедии своим творчеством. В частности, он выпустил эмоциональный клип на песню «Інша весна», снятый в районах Киева , которые сильнее всего пострадали от обстрелов.

Однако, идею певца оценили не все: люди начали осуждать артиста за «танцы на костях». Козловский объяснил, что для него съемки клипа были вовсе не погоней за «хайпом», а личной трагедией.

«Люди, которые хейтили меня за мой клип… идите нах*уй. Потому что мы снимали на Богатырской, 20, рядом я ходил, например, учить английский. Это все здесь, рядом, это не издевательство над кем-то. Это хроника того, чем я жил. Это моя боль. Это крик. Это не просто клип — полюбите меня, я такой классный. Это крик души, это разорванное сердце. Мы здесь живем, среди этих разрушений. Это был главный месседж», - рассказал Козловский.

Он признался, что критикующие его «бесят». По ощущениям певца, эти люди словно живут в другой стране и не понимают идею его клипа.