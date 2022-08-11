"Змоталися і сидите": Влад Яма розповів про річницю з дружиною і нарвався на критику

влад яма, скрін

Хореограф та суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав красуню дружину в їхню річницю та нарвався на критику українців.

Популярний український хореограф та багаторічний суддя шоу "Танці зі зірками" Влад Яма, який з початку війни разом із дружиною та дитиною переїхав жити за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував миле фото з дружиною та розповів про їхню річницю, проте натрапив на критику.

На новій чорно-білій фотографії Влад та його дружина Лілія зображені поруч один з одним та у схожих вбраннях. На ньому темні джинси і біла сорочка, яку він не став застібати, а на ній - подовжена біла блузка, волосся розпущене і макіяж на обличчі.

У підписі до публікації Яма написав: "15 років від дня знайомства. Люблю". Користувачі відразу почали коментувати нове фото хореографа, вітаючи з річницею, щоправда, є й ті, хто критикує танцюриста за втечу з України.

"Кращі", "Вітаю вас, бажаю радості щастя любові і світу", "Будьте щасливі і бережіть один одного", "Яка чудова пара!", "Вітаю вас! ", "Улюблені, неповторні. Будьте щасливі. Мирного неба", "Зараз є питання пріоритетніші! А так удачі вам", "Змоталися і сидите тихо в Штатах", "Напевно, добре в Америці відзначати, не бомбять" "Відписався", "Напевно, зараз не актуальні ваші роковини. Відсвяткуєте все після перемоги!", "Я дуже розчарувалася".


Галина Струс, politeka.net





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