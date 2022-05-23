Дежурю на входе в дом: Виталий Козловский рассказал, чем занимается во время войны

Виталий Козловский во время полномасштабной войны никуда не уезжал из Киева . Украинский певец остается в своем доме и добровольно занимается его охраной, о чем рассказал программе "Зірковий шлях".

"Сегодня должно проснуться наше сознание, и если ты мужчина, ты должен беречь наших людей, детей. Очень много людей, когда я тут дежурю иногда вечером на входе в наш дом, которые вернулись с Западной Украины или откуда-то из-за границы. Я обращаюсь к мужчинам, соседям: "Сегодня война, и если вы имеете отношение к нашему дому, приходите каждый вечер в 20:30 на сборы". Там собираются мужчины, мы должны обговорить разные детали, технические моменты, расписываем график охраны нашего дома. Ни один человек не пришел. Но все удивились: "Козловский на охране"", - говорит певец, информирует Апостроф .

Фото: https://www.instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info/

"У нас хватает в принципе и своей охраны. У нас и ТРО, и придомовая охрана. Но этого не достаточно во время войны. Многие тут могут появляться из нежеланных гостей", - считает он.

Также Козловский ездит выступать перед военными и негодует по поводу мужчин, которые сбегают из страны. Есть такие и среди его знакомых знаменитостей.

"Очень многие люди меня разочаровали, многих я вычеркнул из своей жизни. Я ничего с этим не могу сделать. Я понимаю, когда женщины выезжают из страны, защищая себя и свою семью. До сих пор не понимаю мужчин, которые бегут из страны, хотя сначала говорили, что мы никуда не поедем. Одни сначала вкладывают деньги, чтобы все их узнавали, а потом платят большие деньги на выезде из страны, чтобы их никто вроде бы не узнали. Но все равно в кулуарах об этом говорят, и все все знают. Я не буду больше общаться с такими людьми. Не буду называть имен, потому что это их совесть, их жизнь. Все мы не без греха", - сказал он.