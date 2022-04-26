Годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС: архивные кадры и главные факты о трагедии

26 апреля Украина вспоминает героизм спасателей и жертв крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в 1986 году, информирует Апостроф .

"Апостроф" в годовщину трагедии на ЧАЭС собрал архивные кадры и главные факты.

К трагедии 26 апреля 1986 года привели взрывы из-за экспериментов на четвертом реакторе Чернобыльской атомной электростанции. В воздух вырвалось облако радиоактивной пыли. Опасные радиоактивные изотопы, разносимые ветром на северо-запад, оседали на землю, проникали в воду. По количеству пострадавших от аварии Украина занимает первое место среди бывших республик СССР . Также примерно 60% пришлось на Беларусь , пострадали и РоSSия, Литва, Латвия, Польша , Швеция, Норвегия, Австрия, Финляндия, Британия, а затем Германия, Нидерланды и Бельгия.

По определениям UNSCEAR и ВОЗ, событие на ЧАЭС отнесено к авариям ядерных объектов самого высокого уровня. Историки отмечают ответственность коммунистического режима, который ради идеологических интересов поставил под угрозу жизнь и здоровье населения планеты. Многочисленные мини-катастрофы были неизбежны из-за несовершенства конструкций, нарушения технологии строительства, использования некачественных строительных материалов. Власти скрывали информацию, что с одной стороны углубило непоправимые негативные последствия аварии, а с другой – повлекло за собой активизацию национально-демократического движения, последнее в итоге привело к распаду СССР .

Ключевые тезисы

Катастрофа на ЧАЭС вызвала непоправимые медицинские, экономические, социальные и гуманитарные последствия, она приобрела планетарный масштаб: радиоактивным цезием загрязнено 3/4 территории Европы. В то время руководство Советского Союза провозгласили гласность и открытость. Однако чрезвычайная ситуация на ЧАЭС показала фальшивость лозунгов. Боясь негативных последствий для коммунистического режима, руководители СССР избрали курс по умолчанию происшествия. Вся информация сразу очутилась под идеологическим контролем КПСС и КГБ.

Трагедия показала неготовность руководства страны подчинить политические интересы гуманистическим ценностям жизни и здоровья людей. Чтобы показать, что никакой опасности нет, партийное руководство не отменило первомайскую демонстрацию. На Крещатик через 5 дней после аварии вывели сотни тысяч людей, в том числе детей.

На следующий день все газеты писали о грандиозном параде. И только очень осторожные советы от министра здравоохранения по мерам безопасности указали 9 мая.

Украинская диаспора организовывала демонстрации, готовила обращения в правительства западных государств, собирала материалы о трагедии. Зарубежное руководство Украинского главного освободительного совета в сентябре 1986 года приложило существенные усилия, чтобы вопрос трагедии внести на рассмотрение ООН .

Чернобыльская авария стала одним из катализаторов распада СССР . Попытки скрыть правду о последствиях аварии, недостаточные меры безопасности и помощи пострадавшим поколебали веру в "гуманность" коммунистической идеи. Советская власть продемонстрировала безответственность за судьбы людей.

После аварии возникли экологические и национально-демократические движения, прежде всего, в Украине. 26 апреля 1988 года в Киеве состоялась первая несанкционированная демонстрация под лозунгами - "Долой АЭС из Украины", "УКК - за безъядерную Украину", "Не хотим мертвых зон", "АЭС - на референдум", "Промышленность, землю, воду" – под экологический контроль”, “Каждому – персональный дозиметр”. Во многих регионах, как на востоке, так и на западе, люди выходили на акции протеста против строительства новых и эксплуатации старых атомных электростанций.

Катастрофа на ЧАЭС: ключевые цифры и даты

В 1977 году был запущен первый блок Чернобыльской АЭС.

2 года проработал четвертый энергоблок ЧАЭС – в полную мощность его запустили в 1984 году. Это был "самый молодой" и самый современный реактор.

2 дня мир ничего не знал о взрыве.

30 сотрудников ЧАЭС погибли в результате взрыва или острой лучевой болезни в течение нескольких месяцев с момента аварии.

500 тысяч человек скончались от радиации, по оценкам независимых экспертов.

8,5 миллиона жителей Украины, Беларуси, РоSSии в ближайшие дни после аварии получили значительные дозы облучения.

90 784 человек были эвакуированы из 81-го населенного пункта Украины до конца лета 1986-го.

Более 600 тысяч человек стали ликвидаторами аварии – боролись с огнем и расчищали завалы.

2293 украинских городов и поселков с населением примерно 2,6 миллиона человек загрязнены радиоактивными нуклидами.

200 тысяч квадратных километров – на такую территорию распространилось действие радиации. Из них 52 тысячи квадратных километров – сельскохозяйственные земли.

10 дней – с 26 апреля по 6 мая – длился выброс активности из поврежденного реактора на уровне десятков миллионов кюри в сутки, после чего снизился в тысячи раз. Специалисты называют этот период активной стадией аварии.

11 тонн ядерного топлива было выброшено в атмосферу в результате аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС.

400 видов животных, птиц и рыб, 1200 видов флоры продолжают существовать в "зоне отчуждения", где из-за существенного и катастрофического загрязнения воздуха, почв и вод запрещено проживать людям.



С 26 апреля по октябрь 1986 года Чернобыльская АЭС не работала. В октябре 1986-го 1-й и 2-й энергоблоки были снова введены в эксплуатацию; в декабре 1987 года возобновил работу 3-й. 4-й энергоблок не заработал.



1991 год – на 2-м энергоблоке произошел пожар, в результате которого была заблокирована работа этого реактора.



Декабрь 1995 года – подписание меморандума между Украиной и странами "Большой семерки" и Комиссией Европейского Союза, согласно которому началась подготовка программы полного закрытия этой станции.



15 декабря 2000 года – Чернобыльская электростанция остановлена полностью.



Сентябрь 2010-го – закладка фундамента под новый саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком, в апреле 2012-го стартовало строительство арки, которая должна была накрыть Укрытие, в октябре 2011 года на площадке комплекса Вектор началось строительство Централизованного хранилища отработанных излучение.



29 ноября 2016-го завершили надвигание арки над 4-м энергоблоком.

Что произошло в ночь на 26 апреля 1986 года?

25 апреля 1986 г. на ЧАЭС специалисты хотели экспериментально остановить 4-й энергоблок для изучения возможности использования инерции турбогенератора в случае потери электропитания. И даже зная, что технические обстоятельства не соответствовали плану испытания, решили его проводить.

Эксперимент стартовал в 01:23, однако ситуация вышла из-под контроля. В 01:25 прогремели два взрыва. Реактор полностью разрушился. Вспыхнуло около 30 очагов пожара. Основные были погашены через час, а полностью ликвидированы до 5 утра 26 апреля. Позже возник интенсивный пожар в центральном зале 4-го блока, который укротили с использованием вертолетов до 10 мая.



Во время аварии в помещении 4-го энергоблока находились 17 работников. В частности, под завалами погиб старший оператор реакторного цеха Валерий Ходемчук. 26 апреля от облучения скончался наладчик Владимир Шашенок. 11 работников также получили дозы облучения. Они умерли до 20 мая 1986-го в московской больнице № 6. Еще 14 человек получили дозы, повлекшие лучевую болезнь 3-й и 4-й степеней.



На следующий день после авария правительственная комиссия решила немедленно остановить 1-й и 2-й энергоблоки и эвакуацию населения Припяти (10-километровой зоны).

Как заявили в КГБ, по состоянию на 8:00 28 апреля уровень радиации на 3-м и 4-м энергоблоках составлял 1000–2600 микрорентген в секунду, на других участках города – 30–160. В этом месте на документе Владимир Щербицкий сделал свое примечание – "Что это означает?", что говорит о том, что даже самые высокие должностные лица до конца не осознавали опасности.



На ликвидацию аварии сразу бросили военнослужащих. Первыми были несколько десятков солдат и офицеров полка Гражданской обороны Киевского военного округа с приборами радиационной разведки и армейским комплектом дезактивации техники, мобильный отряд химических войск и отдельная рота радиационной и химической разведки. В ликвидационных работах участвовали военные химических, авиационных, инженерных, пограничных родов, медицинские части Минобороны СССР , Гражданской обороны и МВД СССР . Летом привлекли военные запасы и вольнонаемных. По неполным сведениям, участие в ликвидации последствий принимали 600 тысяч человек. Большинство из-за облучений поболели.



Примечательно, что пожарные прибывали без средств защиты, без специальных изолирующих противогазов. Им удалось остановить еще одну потенциальную катастрофу – водородный взрыв. Общая активность радиоизотопов, выброшенных в воздух после аварии, была в 30-40 раз больше, чем в Хиросиме. Облучились около 8,5 млн человек.

Начало эвакуации

Официально впервые сообщили в городе об аварии на ЧАЭС только через 36 часов – в полдень 27 апреля на припятском радио объявили о временной эвакуации жителей Припяти – ближайшего к ЧАЭС города с населением примерно 50 тысяч.

Город был разделен на 5 секторов, где назначили ответственных. Работники штаба обходили квартиры, рекомендуя людям закрывать окна, балконы, выключить электроприборы, перекрыть воду и газ и взять с собой личные вещи, ценности, документы и продукты питания на первое время. Другие вещи, например, посуду и детские игрушки, а также домашних животных вывозить не разрешили.



Для уменьшения количества багажа и чтобы не вызвать ажиотаж, людям сказали, что через три дня они смогут вернуться домой. В 13:50 жители собрались у подъездов домов, а с 14-ти начали прибывать автобусы. В 16.30 эвакуацию населения из города закончили. Вывезли 44,5 тыс. человек. В Припяти осталось 5 тысяч, которые были вовлечены в неотложные работы.



Вечером 1 мая ветер из Чернобыля повернул на Киев , где стремительно начал повышаться радиационный фон. Несмотря на это, парад не был отменен. 2 мая руководство приняло решение об эвакуации населения из 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС – на 6-й день после аварии.



К 6 мая было эвакуировано более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС. От радиации эта территория больше всего пострадала. Позже ее назвали Чернобыльской зоной отчуждения, в которую вошли север Полесского и Иванковского района Киевской области (там расположена электростанция, города Чернобыль и Припять), а также часть Житомирщины до границы с Беларусью. Сотни небольших селений, оказавшихся в эпицентре загрязнения, сравняли с землей бульдозерами.



Большинство людей выселяли в соседние районы Киевской области. Для работников ЧАЭС и их семей в конце 1986 начали строить самый молодой город Украины – Славутич. Сооружение завершили в рекордно короткие сроки – первые жители поселились в 1987-1988 годах.

Первое информационное сообщение об аварии на ЧАЭС

Первое в СССР официальное сообщение под давлением международного сообщества появилось 28 апреля. Во время главной телевизионной новостной программы “Время” в 21:00 было сказано: “На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия”. Настоящие масштабы трагедии из этого сообщения понять было сложно.



В украинских СМИ также были скупы детали аварии. Так, газета “Правда Украины” 29 апреля 1986 года на третьей полосе опубликовала сообщение Совета Министров СССР : “На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия”. В дальнейшем газеты писали о ЧАЭС несколько шире.



Лишь 14 мая Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил об аварии на ЧАЭС. На следующий день заявление Михаила Горбачева перепечатали и украинские издания.

Тайны КГБ

Строительство атомной электростанции в Чернобыле началось в мае 1970 года. В городе энергетиков Припяти почти сразу был создан городской отдел Управления КГБ при СМ УССР по Киеву и Киевской области. Мол, появление структурного подразделения советских спецслужб обусловлено стратегическим статусом новостройки. Объект был поставлен на особый контроль роSSийского управления.



Примечательно, что первые аварии на ЧАЭС произошли еще в 1978-1979 годах сразу после запуска первого энергоблока. Были также вытоки радиации в 1982, 1983, 1984 годах. В архиве Комитета государственной безопасности (КГБ) содержатся документы о сооружении Чернобыльской атомной электростанции, ее запуске в конце 1970-х годов, аварии и ликвидации ее последствий. Документы доказывают, что с самого начала постройки этой атомной электростанции было множество нарушений и краж, строительно-монтажные работы выполнялись некачественно, технологическая дисциплина нарушалась. Все это в конце концов привело к аварии.



"На отдельных участках второго блока Чернобыльской атомной электростанции зафиксированы факты отхода от проектов и нарушение технологии ведения строительных и монтажных работ, что может привести к авариям и несчастным случаям", - из отчета КГБ от 17 января 1979 года.



С 1983 по 1985 годы на станции произошло пять аварий и 63 отказа оборудования. Последний подобный инцидент перед большой аварией произошел в феврале 1986 года.

Информация о техногенной катастрофе, вызванной взрывом и последующим разрушением 4-го энергоблока ЧАЭС, партийно-государственным руководством СССР и советскими спецслужбами была сразу отнесена к категории тайной. Конечно, наиболее осведомленной с ситуацией на Чернобыльской АЭС структурой было КГБ УССР. На момент аварии его возглавлял Степан Муха, а затем Николай Голушко. Как свидетельствуют архивные документы, КГБ УССР немедленно принялся разрабатывать и внедрять комплекс специальных мер по засекречиванию сведений об аварии на режимном объекте. Это полностью соответствовало тоталитарному режиму.



В одном из первых сообщений Управления КГБ по г. Киеву и Киевской области, отправленных в КГБ СССР 26 апреля 1986 года, отмечалось: «С целью недопущения утечки информации, распространения ложных и панических слухов организован контроль исходной корреспонденции, ограничен выход абонентов на международные линии связи”.



В первые дни после аварии руководство КГБ УССР, пренебрегая необходимостью информировать население об экологических последствиях ядерного бедствия, больше занималось “проверкой версии о возможном диверсионном намерении”, привлекая к оперативным мерам 67 агентов и 56 доверенных лиц. Многие советские люди впервые услышали о чрезвычайном событии из "вражеских голосов" из Лондона, Вашингтона и Мюнхена.



Примечательно, что 27 апреля, в 23:00, датская лаборатория ядерных исследований зафиксировала на Чернобыльском атомном реакторе аварию категории МПА (Максимальная проектная авария). Тогда же резкое увеличение радиационного фона зарегистрировали и в Швеции. На следующий день у шведских властей были данные об источнике загрязнения и обратились в Москву с требованием предоставить объяснения.



29 апреля начальник УКГБ УССР по г. Киеву и Киевской области издал распоряжение "об усилении работы горрайорганов в районах города Киева и Киевской области на предприятиях и учреждениях для прекращения совместно с партийными и советскими органами фактов распространения провокационных и панических слухов…" Да, в конце апреля-мае 1986 года оперативники райотделов КГБ УССР разыскивали "паникеров" - лиц, которые собирали информацию и распространяли "сплетни" относительно событий на ЧАЭС.

Правительство СССР дозированно начало говорить людям о происшествии на Правительственной комиссии, которое утвердили на первом заседании оперативной группы политбюро ЦК КПСС 29 апреля. На ее заседаниях регулярно рассматривались и одобрялись тексты правительственных оповещений для советской прессы и правительств зарубежных стран.



Для засекречивания масштабов трагедии властная верхушка принуждала Министерство здравоохранения УССР фальсифицировать диагнозы лучевых поражений. Из выписки из отчета спецслужб за 11 мая 1986 года: "По данным Шевченковского РО УКГБ администрация Киевской области и 25 больниц, основываясь на указании Минздрава УССР (якобы приказ № 24с от 11.05.86 г.) в историях болезней пациентов с признаками лучевая болезнь” указывали диагноз “вегетососудистая дистония”.



30 июня того же года КГБ СССР специальным документом о защите сведений об аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС ввел в действие перечень информации, которую людям нельзя было знать. Речь шла, в частности, о настоящих причинах аварии, характере разрушений и объемах повреждений оборудования и систем энергоблока и АЭС, радиационной обстановке, фактическом состоянии активной зоны реактора, степени впечатления людей на АЭС вместе со сведениями о характере их деятельности и особенностях аварии, облучении персонала станции, ремонтного персонала привлеченных организаций и населения и другое.



Уже при независимости Украины был снят гриф "тайно" со всех чернобыльских документов.