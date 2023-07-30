Росіяни втретє за місяць обстріляли острів Зміїний

По острову запустили авіабомби.

Окупанти втретє за липень атакували острів Зміїний, який був звільнений від російських нападників 30 червня 2022 року, повідомили в Оперативному командуванні «Південь», інформує ZN.ua .

© ВМС ЗС України / Facebook

«Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку», - заявили в командуванні.

Також вночі російська армія зі східного узбережжя Азовського моря ударними безпілотниками типу "Shahed-136 " спробувала атакувати аграрні підприємства Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровської області. Всі чотири безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони.

«Уламки впали на територію однієї з агрофірм.Виникла пожежа зернового сховища, яку оперативно загасили. Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали», - уточнили в командуванні.

Історію деокупації острова Зміїний Головне управління розвідки Міноборони України виклало в документальному фільмі. Битва за острів стала символом перемоги України над Росією на морі.