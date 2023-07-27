Росіяни готуються “узаконити” видобуток корисних копалин на окупованих територіях

Це ще один спосіб пограбування України.

Росіяни готуються видавати фейкові ліцензії для видобутку корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України, пише Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

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Зокрема, першими перелік корисних копалин створили на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Курує проєкт російське Міністерство природи, де наразі готують документи для видачі “ліцензій”.

«Зауважимо, що жодного права на користування земельними ділянками чи тим паче видобуток ресурсів з української землі ніяка російська макулатура не надає, адже вона не визнана у світі» - наголошують у ЦНС.

Також кожен «інвестор» із такою «ліцензією» буде офіційно визнаним грабіжником й не зможе реалізувати награбоване за межами Росії. У ЦНС додають, що злочинці нестимуть покарання після звільнення регіону відповідно до чинних законів України.