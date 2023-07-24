ЗСУ просунулися до 1,4 км на бердянському напрямку: карти
На мелітопольскому напрямку українські військові розміновують російські оборонні лінії.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що ударні підрозділи угрупування "Таврія" на бердянському напрямку 23 липня мали частковий успіх, інформує
"Військові просунулись у глибину військ РФ від 350 метрів до 1,4 кілометри", - зазначив Федоров у
Українські захисники розміновують російськіі оборонні лінії на мелітопольскому напрямку.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні Сили України на південному фронті звільнили 12 квадратних кілометрів. Загалом з початку контрнаступу українські військові на півдні деокупували 192 квадратних кілометри.
Раніше видання Wall Street Journal заявило, що західні військові чиновники знали, що у Києва перед початком великого весняного наступу немає достатньої підготовки і озброєння – бракувало всього: від снарядів до бойових літаків, але "вони сподівалися, що українська мужність і винахідливість переможуть".