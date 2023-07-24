Росія терором наближає тільки свій демонтаж з історії – Зеленський

В історичному центрі Одеси пошкоджено 25 пам'яток архітектури.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що зруйнований російською ракетою Х-22 Свято-Преображенський собор Одеси буде відновлений, як і решта історичних пам’яток в місті. Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні, інформує ZN.ua.

Росія терором наближає тільки свій демонтаж з історії – Зеленський
© Офіс президента

"Цієї ночі російська ракета – а це була Х-22, протикорабельна ракета, – влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси. Один із найцінніших соборів України. У 1936 році його розграбували та знищили більшовики. Вже у незалежній Україні собор був відновлений. І ось знову терористи намагаються його знищити", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що цієї ночі загалом пошкоджено 50 будівель, з них 25 – пам?ятки архітектури. Також зазнала пошкоджень будівля, в якій розміщується консульство Греції.

Зеленський подякував уряду Італії і особисто голові Ради міністрів Італійської Республіки Джорджі Мелоні, які заявили про готовність долучитися до відновлення пошкоджених історичних пам’яток.

"У нас, в України є майбутнє, бо ми захищаємо культуру й людяність. Росія ж цим своїм терором наближає тільки одне – свій демонтаж з історії", - сказав Зеленський.

Зазначимо, в ніч на 23 липня Росія випустила по Одесі 19 ракет різних типів. Внаслідок атаки одна людина загинула, 20 людей травмовані, і серед них четверо дітей. 11 років, 12 років, двоє 17-річних.

Російську атаку засудили в ЮНЕСКО. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав атаку на Одесу черговим проявом терору Росії.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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