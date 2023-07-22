Колишньому воєнкому Одеси повідомили про підозру

Триває перевірка терцентрів комплектування.

Колишній одеський військком Борисов отримав підозру у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення служби. Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує ZN.ua .

© https://www.president.gov.ua/

"Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії", - повідомив президент.

Він зазначив, що триває перевірка терцентрів комплектування, тобто військкоматів.

"Кожне таке «кабінетне» порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало "обґрунтований" висновок про незаконне збагачення колишнього начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області Євгена Борисова на суму в близько 188 мільйонів гривень.