США продовжуватимуть шукати рішення, як доставити українське зерно у світ – Брінк

Росія продовжує використовувати їжу як зброю.

Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що її країна буде докладати максимум зусиль, щоб українське зерно було доставлено тим, хто його потребує. Про це вона написала у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

США продовжуватимуть шукати рішення, як доставити українське зерно у світ – Брінк
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Представниця США в Україні наголосила, що нові обурливі напади на Миколаїв та, вже третю ніч поспіль, на Одесу, її порт та зернову інфраструктуру продовжують жорстокість Росії щодо українців та повну зневагу до людей у всьому світі, які залежать від продовольства, що постачається через Одесу.

"Сполучені Штати щойно оголосили про надання більшої підтримки українській протиповітряній обороні, щоб допомогти Україні захистити себе, і поки Росія загрожує глобальному постачанню продовольства, ми продовжуватимемо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ", – додала пані посол.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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