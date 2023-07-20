ЄС ще на пів року продовжив санкції щодо Росії

Рада Європейського Союзу ще на шість місяців, до 31 січня 2024 року, продовжила обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Російської Федерації через військову агресію Росії проти України, повідомила пресслужба Ради ЄС, інформує ZN.ua .

Зазначається, що санкції були вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на російське вторгнення в Україну, та значно розширені після 24 лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України.

До санкцій належать обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем телеканалів. Також до цього належать заходи, спрямовані на посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій.

Також до санкційних обмежень ЄС входить обмеження економічних відносин із незаконно анексованим Кримом, а також непідконтрольними уряду України територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні санкції щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, як от заморожування активів і обмеження на поїздки, а також дипломатичні заходи

«Європейська Рада знову заявляє про своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН , і нагадує про непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і її невід’ємного права на самооборони від російської агресії. Європейський Союз продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно», - йдеться в заяві Ради ЄС.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року Європейський Союз затвердив одинадцять пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.