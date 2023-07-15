"Мене ніхто не зупинить!", — Залужний розповів про плани звільнити Крим

За словами головкома, Україна може робити це за допомогою зброї власного виробництва.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що обов’язково звільнить анексований Росією Крим навіть попри хвилювання західних чиновників щодо можливої ескалації
© Василь Артюшенко, ZN.UA

«Щойно у мене будуть засоби — я обов’язково це зроблю. Мені наплювати — ніхто мене не зупинить», — заявив він у інтерв’ю Washington Post, інформує ZN.ua.

Він додав, що якщо партнери переймаються тим, щоб зброю їхнього виробництва ЗСУ не використовували для ударів по Росії, то Україна застосовуватиме власну.

«Це наша проблема, і нам вирішувати, як бити цього ворога. На його території можна і потрібно вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але лише стільки, скільки необхідно», — заявив Залужний.

Як заявляв в інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов, в України є зброя власного виробництва, яка може знищувати цілі на території РФ.

У свою чергу, США наполягають, що не заохочують Київ бити по цілях всередині Росії, але рішення має приймати українське керівництво.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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