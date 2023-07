У ЗСУ з'явились дрони для розмінування

Шість безпілотників від Данії обстежуватимуть території на наявність вибухівки.

Данія передала Україні шість дронів для розмінування, повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter . Він також опублікував відео з роботою цих безпілотників, інформує ZN.ua .

Дрони надійшли українським оборонцям в рамках чергового пакету допомоги Україні від Данії.

«Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це останній інноваційний підхід до обстеження територій», — повідомив Резніков.