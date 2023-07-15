У ЗСУ з'явились дрони для розмінування

Дрони надійшли українським оборонцям в рамках чергового пакету допомоги Україні від Данії.
«Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це останній інноваційний підхід до обстеження територій», — повідомив Резніков.
The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine. These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr