У ЗСУ з'явились дрони для розмінування

Шість безпілотників від Данії обстежуватимуть території на наявність вибухівки.

Данія передала Україні шість дронів для розмінування, повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter. Він також опублікував відео з роботою цих безпілотників, інформує ZN.ua.

У ЗСУ з'явились дрони для розмінування
© Скріншот з відео

Дрони надійшли українським оборонцям в рамках чергового пакету допомоги Україні від Данії.

«Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це останній інноваційний підхід до обстеження територій», — повідомив Резніков.

The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.
These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 14, 2023

Він також подякував міністрові бізнесу Данії Мортену Бьодскову та в. о. міністра оборони Данії Трольсу Лунд Пульсену.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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