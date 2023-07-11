Kyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТО

Саміт Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у межах саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляє видання Kyodo News, інформує ZN.ua.

Kyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТО
© Офіс президента

"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський несподівано з'явився на саміті "Великої сімки" в Хіросімі в травні. У червні Кісіда провів телефонну розмову із Зеленським", – зазначається у статті.

Японський прем’єр під час переговорів з українським лідером, як очікується, висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її інфраструктури та економіки.

Токіо також домовився з Києвом про створення системи зв'язку, яка підтримає її зусиллях із відновлення територій, що серйозно постраждали від російської агресії.

"Японія має намір надати Києву поради і знання для відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, отриманого під час сильного землетрусу 2011 року і цунамі, що послідувало за ним, яке зачепило північно-східну частину Японії", – додали у виданні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в УкраїніМОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Блок рекламы


Похожие новости
МЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війниМЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війни
Зеленський та Байден зустрінуться у ВільнюсіЗеленський та Байден зустрінуться у Вільнюсі
Україна заслуговує бути в Альянсі – ЗеленськийУкраїна заслуговує бути в Альянсі – Зеленський
НАТО має створити постійні військові бази вздовж кордону з Росією – НауседаНАТО має створити постійні військові бази вздовж кордону з Росією – Науседа
Доля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторокДоля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторок
Данілов про членство України в НАТО: "Це лише питання часу"Данілов про членство України в НАТО: "Це лише питання часу"
Кулеба закликав ФРН не повторювати помилок Меркель, відповівши на побоювання щодо запрошення України в НАТОКулеба закликав ФРН не повторювати помилок Меркель, відповівши на побоювання щодо запрошення України в НАТО
Колишні глави Литви закликали без зволікань запросити Україну в НАТОКолишні глави Литви закликали без зволікань запросити Україну в НАТО
У Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТОУ Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТО
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости