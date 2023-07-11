Kyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТО

Саміт Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у межах саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляє видання Kyodo News, інформує ZN.ua .

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"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський несподівано з'явився на саміті "Великої сімки" в Хіросімі в травні. У червні Кісіда провів телефонну розмову із Зеленським", – зазначається у статті.

Японський прем’єр під час переговорів з українським лідером, як очікується, висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її інфраструктури та економіки.

Токіо також домовився з Києвом про створення системи зв'язку, яка підтримає її зусиллях із відновлення територій, що серйозно постраждали від російської агресії.

"Японія має намір надати Києву поради і знання для відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, отриманого під час сильного землетрусу 2011 року і цунамі, що послідувало за ним, яке зачепило північно-східну частину Японії", – додали у виданні.