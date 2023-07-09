Росіяни повертаються на позиції, втрачені після підриву Каховської ГЕС — Гуменюк

Вони роблять це "дуже неохоче".

Війська Російської Федерації частково повернулися на позиції, які займали до підриву Каховської гідроелектростанції. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує ZN.ua .

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"Там, де вода відійшла досить сильно, вони повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", - поінформувала вона.

Водночас речниця зауважила, що повернення росіян на позиції відбувається "дуже неохоче", адже у них важка гуманітарна ситуація.

"Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру", - заявила Гуменюк.

Раніше Наталія Гуменюк заявляла, що зараз спостерігаються ознаки ймовірної підготовки РФ до нових ракетних атак по Україні, які можуть статися вже найближчим часом.

За її словами, російські окупаційні війська активізували розвідку БПЛА вздовж лінії фронту та намагаються глибше проникнути в тилові області.