Окупанти викрали понад 500 активних українців — ZMINA

Найбільше викрадень зафіксовано в Херсонській області.

РФ від початку повномасштабного вторгнення викрала в Україні щонайменше 562 активних громадян. Мова йде про волонтерів, журналістів, громадських активістів, правозахисників, представників органів місцевого самоврядування, освітян, юристів, релігійних діячів та інших, тих, хто чинив опір окупації та залишався на боці України, йдеться в звіті Центру прав людини ZMINA, інформує ZN.ua .

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“Ми зафіксували принаймні 562 випадки викрадень активних громадян, що відбулися на території дев’яти регіонів України. На момент публікації цього звіту, 311 активних громадян ще не звільнені або їх доля невідома. Ми також знаємо, що 235 людини повернулись додому, а 16, на жаль, були знайдені мертвими”, – заявила радниця з прав людини ZMINA Наталія Охотнікова.

За її словами, окупанти найчастіше викрадають громадських активістів та волонтерів (323 людини). На другому місці – представники органів місцевого самоврядування (128 людини). РФ часто також викрадає родичів активних громадян (32 людини), освітян, зокрема директорів шкіл, вихователів, учителів української мови та літератури, а також історії України (30 людей). Викрадено також 18 журналістів.

Окупанти викрадали як чоловіків, так і жінок, молодь, дітей, людей із хронічними захворюваннями та людей старшого віку. Переважна більшість з викрадених – це чоловіки віком від 18 до понад 70 років (451 людина). Кожна п’ята жертва насильницьких зникнень – це жінка (110 людей).

Найбільше викрадень та затримань зафіксовано в Херсонській області (щонайменше 258 випадків), у Запорізькій області - 110 випадків, у Донецькій області - 67 випадків на новоокупованих територіях цієї області.

Охотнікова наголосила, що насильницькі зникнення цивільних українців, які розпочалися з перших днів повномасштабного вторгнення, є спланованою тактикою РФ , щоб придушити український спротив на тимчасово окупованих територіях.

Зазначається, що людей викрадали переважно за списками, а більшість викрадень супроводжувалась психологічним та фізичним впливом різного ступеню жорстокості.

На думку Охотнікової, однією із цілей викрадення людей є прагнення РФ збільшити обмінний фонд.

“На окупованих територіях проводяться масштабні “фільтраційні заходи”. Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Насамперед ветерани АТО / ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти. Їх, найімовірніше, планують обмінювати на російських військових навіть за умови, що українці не брали участі в бойових діях у 2022–2023 роках”, - додає радниця.