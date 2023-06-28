Резніков: «Окупанти бояться доповідати керівництву про втрату територій»

ЗСУ продовжують завдавати втрат військам РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські окупаційні війська не завжди доповідають своєму керівницву про втрату захоплених в Україні територій, оскільки бояться його, інформує ZN.ua .

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"Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству", - розповів міністр в інтерв'ю Financial Times .