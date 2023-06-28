Резніков: «Окупанти бояться доповідати керівництву про втрату територій»

ЗСУ продовжують завдавати втрат військам РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські окупаційні війська не завжди доповідають своєму керівницву про втрату захоплених в Україні територій, оскільки бояться його, інформує ZN.ua.

Резніков: «Окупанти бояться доповідати керівництву про втрату територій»
© Міноборони України

"Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству", - розповів міністр в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, ЗСУ продовжують завдавати великих втрат військам РФ. Він також зазначив, що наші захисники досягли "певних результатів", які Генштаб ще не оприлюднив, щоб уникнути викриття українських військ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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