НАТО час перестати озиратися на кволого Путіна, як це вже зробили всередині РФ. Адже це абсурдно — президент України

За словами Зеленського, російський лідер став неспроможним керівником неспроможної держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на "кволого господаря Кремля" перестали озиратися навіть внутрішні сили Росії. Тож під час виступу у ВРУ він закликав НАТО надати Україні план дій щодо членства в Альянсі, інформує ZN.ua.

НАТО час перестати озиратися на кволого Путіна, як це вже зробили всередині РФ. Адже це абсурдно — президент України
© Скріншот ZN.UA

"Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світові, що це Альянс, який захищає і захистить, і це Альянс, який має досвід переможців і моральну перевагу переможців, переможців у повністю справедливій обороні..., - наголосив президент України. - Щоб це стало реальністю, треба, щоб усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень...".

На думку Зеленського, до подій, які відбувалися у Росії нещодавно, призвело саме божевілля Владіміра Путіна. Він загнав себе у глухий кут через власну слабкість, ставши неспроможним керівником неспроможної держави. Тож, продовжив президент, озиратися на нього - абсурдно.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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